MU chính thức sa thải Michael Carrick

Đúng như dự đoán, Man United đã đưa ra quyết định sa thải Michael Carrick, khép lại nhiệm kỳ ngắn ngủi của nhà cầm quân người Anh trên cương vị HLV trưởng chính thức. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp giữa các lãnh đạo cấp cao của CLB tại Monaco (Pháp).

Trong thông báo chính thức dài 142 chữ, MU khẳng định Carrick vẫn là một huyền thoại của đội bóng, đồng thời thừa nhận đây là quyết định khó khăn nhưng cần thiết sau những kết quả không đáp ứng kỳ vọng ở mùa giải hiện tại.

MU chính thức sa thải Carrick sau khởi đầu thảm họa tại Ngoại hạng Anh (Ảnh: Ian Hodgson/AP)

Đội chủ sân Old Trafford cũng ghi nhận đóng góp của cựu tiền vệ người Anh trong giai đoạn cuối mùa trước. Được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền từ tháng 1-2026, Carrick giúp MU thắng 12 trong 17 trận cuối cùng tại Ngoại hạng Anh, qua đó cán đích ở vị trí thứ ba và giành vé dự Champions League.

Tuy nhiên, thành tích ấy không đủ giúp ông giữ ghế sau khi được bổ nhiệm chính thức.

Sau 10 vòng Ngoại hạng Anh 2026/27, MU chỉ giành được 8 điểm, với vỏn vẹn một chiến thắng, trước Ipswich Town hồi tháng 8. Không chỉ sa sút tại giải quốc nội, đội bóng thành Manchester còn phải nhận thất bại nặng nề trước Como ở Champions League. Những kết quả liên tiếp gây thất vọng khiến ban lãnh đạo không còn đủ kiên nhẫn với Carrick.

Trận hòa Aston Villa 4-4 mới đây trở thành lần cuối cùng nhà cầm quân người Anh chỉ đạo MU. Trong cuộc đối đầu này, Quỷ đỏ hai lần bị đối thủ dẫn trước với cách biệt hai bàn nhưng vẫn nỗ lực giành lại một điểm. Joshua Zirkzee và Patrick Dorgu lần lượt lập công trong thời gian bù giờ hiệp hai, giúp đội chủ nhà tránh thất bại.

Trước đó, MU cũng từng tạo nên màn ngược dòng trước Roma sau khi bị dẫn 0-2. Dẫu vậy, những khoảnh khắc vùng lên ấy không thể che lấp sự bất ổn kéo dài của đội bóng.

Lúc này, Mauricio Pochettino là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc "ghế nóng" tại Old Trafford. MU đã liên hệ với Liên đoàn bóng đá Mỹ nhằm xúc tiến khả năng đưa chiến lược gia người Argentina trở lại Ngoại hạng Anh.