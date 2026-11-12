U23 Việt Nam thắng tiếp Singapore

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Singapore Tối 12/11, U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore với tỷ số 1-0 tại Gia Lai VTV Cup 2026

U23 Việt Nam phải chờ đến phút 70 mới tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc trước Singapore, sau hơn một giờ đồng hồ liên tục gây sức ép. Chiến thắng này cho thấy sự kiên nhẫn và khả năng điều chỉnh của đội chủ nhà trước đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông.

Ngay từ những phút đầu, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đã áp đặt thế trận. Việt Nam kiểm soát bóng tới 70% trong hiệp một, liên tục tổ chức tấn công từ hai biên và tìm cách đưa bóng vào khu vực cấm địa. Gia Bảo, Tuấn Khải có những cơ hội đáng chú ý trong khi Quang Duyệt và Williams Minh Hoàng cũng khiến khung thành Singapore chao đảo bằng các cú sút xa. Đáng tiếc, một lần bóng tìm đến xà ngang, lần khác thủ môn Muhammad Yazid phải trổ tài cứu thua.

U23 Việt Nam chơi áp đảo. Ảnh: Hiếu Chiến.

Singapore gần như không thể triển khai bóng và chủ yếu tập trung bảo vệ khu vực trước khung thành. Hàng thủ đội khách duy trì cự ly đội hình chặt chẽ, bọc lót tốt và đặc biệt hiệu quả trong những tình huống chống bóng bổng.

Điều đó khiến các pha tạt bóng liên tục của Việt Nam không mang lại hiệu quả như mong muốn. Dù tạo ra nhiều cơ hội, đội chủ nhà vẫn thiếu một khoảnh khắc xử lý đủ sắc bén để phá vỡ thế cân bằng.

Bước ngoặt đến sau giờ nghỉ khi HLV Đinh Hồng Vinh đưa Minh Tâm và Ngô Đăng Khoa vào sân. Những điều chỉnh này giúp hàng công Việt Nam có thêm tốc độ và khả năng tạo đột biến. Tiền vệ Việt kiều Đăng Khoa liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương, có hai pha dứt điểm nguy hiểm, trong đó một cú sút đưa bóng dội cột.

Sức ép ngày càng lớn cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 70. Sau nỗ lực tranh chấp của Đăng Khoa, Văn Thuận dứt điểm không thành công nhưng Bảo Long kịp xuất hiện để đánh gót điệu nghệ, đưa bóng vào lưới.

Bảo Long tạo khác biệt cho U23 Việt Nam. Ảnh: Hiếu Chiến.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam giải tỏa áp lực sau quãng thời gian dài bế tắc. Đội chủ nhà còn một lần đưa bóng vào lưới Singapore ở phút 82, cũng bằng pha đánh đầu của Bảo Long, nhưng trọng tài đã thổi phạt trước đó vì tình huống va chạm giữa các cầu thủ.

Điều quan trọng là U23 Việt Nam không đánh mất sự chủ động dù đối thủ kiên trì phòng ngự. Khả năng tạo sức ép liên tục cùng những điều chỉnh nhân sự hợp lý đã giúp đội chủ nhà tìm được lời giải trước hàng thủ Singapore. Đây cũng là tín hiệu tích cực về bản lĩnh và chiều sâu đội hình của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Trước mắt U23 Việt Nam là trận gặp Qatar lúc 19h ngày 14/11.