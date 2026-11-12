Cầu thủ 2K8 vừa từ chối Indonesia, chọn khoác áo đội tuyển U19 Việt Nam là ai?

Tóm tắt nhanh: Tâm điểm truyền thông: Tiền vệ Việt kiều Thomas Mai Veeren thu hút sự chú ý lớn từ báo chí Việt Nam lẫn Indonesia khi được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập vào đội tuyển U19 Việt Nam, tham dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2026.

Lý lịch ba dòng máu: Sinh năm 2008 tại Hà Lan với tên tiếng Việt là Mai Công Thành, anh mang trong mình ba dòng máu Việt Nam (mẹ), Hà Lan và Indonesia (cha).

Nền tảng bóng đá châu Âu: Trưởng thành từ lò đào tạo tại Hà Lan và từng rèn quân cùng các đội bóng lớn như Feyenoord, ADO Den Haag, cầu thủ này đã chuyển sang khoác áo CLB USL Dunkerque (Pháp) từ tháng 6/2026.

Truyền thông đang dành nhiều sự quan tâm cho cái tên Thomas Mai Veeren, khi anh được HLV Hoàng Anh Tuấn điền tên vào danh sách 23 cầu thủ U19 Việt Nam, lên đường sang Trung Quốc tham dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2026.

Không chỉ người hâm mộ trong nước kỳ vọng, chàng tiền vệ còn khiến báo chí Indonesia đặc biệt chú ý, thậm chí bày tỏ sự tiếc nuối khi anh tiếp tục lựa chọn tìm kiếm cơ hội cống hiến cho đội tuyển quê mẹ.

Sinh năm 2008 tại Hà Lan, Thomas Mai Veeren còn có tên tiếng Việt là Mai Công Thành. Anh sở hữu gốc gác đa văn hóa khi có mẹ là người Việt Nam, còn cha mang hai dòng máu Hà Lan và Indonesia, với bà nội sinh ra tại vùng Sulawesi. Hiện tại, Thomas vẫn có người thân sinh sống ở Indonesia, nhưng bản thân anh đang có 2 quốc tịch là Hà Lan và Việt Nam.

Bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp tại châu Âu, Thomas sớm bộc lộ tư duy chơi bóng hiện đại cùng nền tảng kỹ thuật cơ bản vững chắc. Anh trưởng thành từ đội trẻ HV & CV Quick ở Hà Lan, đồng thời từng có thời gian tập luyện và cọ xát chuyên môn cùng các câu lạc bộ danh tiếng như ADO Den Haag và Feyenoord. Với khả năng thi đấu đa năng ở nhiều vị trí khác nhau tại khu trung tuyến, tiền vệ sinh năm 2008 sớm nằm trong tầm ngắm của bóng đá Việt Nam.

Trước lần hội quân này, Thomas từng có cơ hội khoác áo đội tuyển trẻ quốc gia vào tháng 3/2025, khi được huấn luyện viên Cristiano Roland triệu tập vào danh sách sơ bộ của U17 Việt Nam chuẩn bị cho vòng Chung kết U17 châu Á. Dù được giới chuyên môn đánh giá cao về tiềm năng phát triển, rào cản về ngôn ngữ và thời gian làm quen ngắn ngủi khiến anh chưa thể hòa nhập nhanh với lối chơi chung, đành ngậm ngùi chia tay đội tuyển ngay ở đợt sàng lọc đầu tiên.

Không nản lòng, tiền vệ trẻ tiếp tục trở lại châu Âu để mài giũa bản thân. Bước ngoặt quan trọng đến vào tháng 6/2026 khi anh chính thức chuyển từ bóng đá Hà Lan sang gia nhập dự án phát triển cầu thủ trẻ của câu lạc bộ USL Dunkerque, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Nhì Pháp (Ligue 2). Môi trường bóng đá giàu thể lực và tốc độ tại Pháp giúp Thomas hoàn thiện đáng kể kỹ năng chơi bóng cũng như bản lĩnh thi đấu.

Thomas Mai Veeren ngoài đời.

Ở đợt tập trung cùng U19 Việt Nam từ đầu tháng 11/2026, Thomas là một trong hai nhân tố Việt kiều góp mặt bên cạnh tiền đạo Antonio Moric. Tại giải đấu Panda Cup diễn ra ở Thành Đô (Trung Quốc) từ ngày 11 đến 17/11, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn lần lượt chạm trán với các đối thủ chất lượng là chủ nhà U19 Trung Quốc, U19 Hàn Quốc và U19 Tajikistan. Đây được xem là bài kiểm tra toàn diện để chàng cầu thủ trẻ chứng minh thực lực bản thân, qua đó mở ra cánh cửa ghi dấu ấn lâu dài trong màu áo các đội tuyển quốc gia Việt Nam.