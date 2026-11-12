7 đội tranh tài tại Giải bóng đá toàn dân phường Liên Chiểu 2026

Các cầu thủ thi đấu tại giải. Ảnh: BẢO LÂM

Giải đấu diễn ra từ ngày 12 - 17/11, quy tụ 7 đội bóng với 120 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và người dân đến từ 9 cụm khu dân cư sinh sống trên địa bàn phường tham dự.

Các đội bóng gồm: cụm dân cư Quang Thành 7-8-9 FC, Vân Dương 2 FC, Quan Nam 4 - Tân Hiên Hưởng Phước FC, Quan Nam 5 FC, Trung Sơn - Hồng Phước FC, Quang Nam 1-2-3 FC và Thanh Vinh 1 - 3 FC; chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn chọn ra 4 đội có thành tích tốt vào thi đấu bán kết, chung kết tranh chức vô địch.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao cúp, huy chương, cờ lưu niệm và tiền thưởng cho đội vô địch, đội hạng Nhì, 2 đội đồng hạng Ba và giải Khuyến khích. Ngoài ra còn có giải vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất giải.