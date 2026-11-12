Khoảng cách giữa những tấm huy chương

Vận động viên Nguyễn Khắc Lê Hoàng giành Huy chương bạc wushu tại YOG 2026.

Bước đệm thúc đẩy tài năng

Hai tấm Huy chương bạc giành được là điểm sáng đáng khích lệ với Đoàn thể thao Việt Nam. Ở kỳ Olympic trẻ đầu tiên bộ môn wushu có tên trong danh sách thi đấu chính thức, võ sĩ Nguyễn Khắc Lê Hoàng đã thi đấu xuất sắc ở nội dung thái cực quyền tổng hợp nam. Anh giành hạng 4 ở vòng loại với 18,586 điểm, và rồi bứt phá ở vòng chung kết với thành tích 18,692 điểm, chỉ kém ngôi vô địch vỏn vẹn 0,028 điểm. Tương tự, kình ngư Dương Văn Hoàng Quy đã rút ngắn 5,29 giây so với vòng loại, để về đích thứ 2 ở lượt bơi chung kết 200m bướm, với kết quả 2 phút 00 giây 32. Cả hai tuyển thủ đã bứt lên ở đúng giây phút quyết định để mang về vinh quang cho Tổ quốc.

Cũng ở đường đua xanh, kình ngư Nguyễn Thúy Hiền đã thi đấu nỗ lực ở phần thi bơi 50m tự do, nhưng chỉ về đích thứ 4 với 26 giây 23 (kém Huy chương đồng 0,26 giây). Tiếp đó, cô khép lại nội dung 100m tự do với 56 giây 68 (xếp hạng 5, cách bục huy chương 0,41 giây). Trong khi đó, đô vật Lò Thị Hồng và tay vợt Nguyễn Thị Thu Huyền cũng không thể tiến sâu, dù đã giành hai chiến thắng tại vòng bảng. Dù chưa thể chạm tới huy chương, kỳ giải YOG vẫn được xem như cơ hội cọ xát và tích lũy kinh nghiệm quý báu trong quá trình phát triển.

Quãng đường còn dài

Dẫu vậy, giành huy chương Olympic trẻ và cạnh tranh những ngôi vị dẫn đầu ở các sân chơi lớn là hai chặng đường có khoảng cách khá xa. Thành tích 2 phút 00 giây 32 của Hoàng Quy ở Dakar vẫn kém hơn kết quả của chính anh tại kỳ ASIAD 20. Kình ngư này cán đích 1 phút 59 giây 15 ở chung kết 200m bướm, xếp hạng 8 chung cuộc.

Tại Olympic Paris 2024, Huy chương đồng 200m bơi bướm nam thuộc về Ilya Kharun (Canada) với 1 phút 52 giây 80. Còn kỷ lục YOG hiện tại là 1 phút 53 giây 79. Cả hai mốc này đều cách tấm Huy chương bạc của Việt Nam khoảng bảy giây. Trong khi đó, theo thông tin từ ban huấn luyện, các đối thủ mạnh ở châu Âu và Mỹ vẫn chưa lộ diện ở kỳ YOG 2026 này.

Với Nguyễn Thúy Hiền, cô kém 0,41 giây so với đối thủ xếp vị trí thứ 3 ở YOG. Thế nhưng, khoảng cách tới Huy chương đồng Olympic Paris 2024 của Siobhán Haughey (Hồng Công, Trung Quốc) là 4,35 giây.

Nhìn lại những kỳ Thế vận hội và Olympic trẻ đã qua, bộ môn bơi từng mang về hai trong số bốn Huy chương vàng của Việt Nam tại YOG (với Nguyễn Thị Ánh Viên năm 2014 và Nguyễn Huy Hoàng năm 2018). Thế nhưng, chúng ta vẫn trắng tay ở đấu trường Olympic. Để chuyển hóa tiềm năng thành những tấm huy chương, các vận động viên cần liên tục được đầu tư, xây dựng những lộ trình phát triển riêng phù hợp với từng cá nhân và phải được tạo cơ hội cọ xát quốc tế liên tục ở các giải đấu lớn.

Chú trọng phát triển lứa tài năng trẻ

Ở Dakar, chỉ bốn trong số 10 vận động viên thuộc nhóm chín môn đầu tư trọng điểm quốc gia, với hai kình ngư, một cua-rơ và một chân chạy. Trong khi đó, taekwondo, cầu lông và môn vật đều có trong chương trình Olympic, còn wushu chỉ nằm trong danh sách thi đấu chính thức của Á vận hội. Khi nguồn lực đầu tư quốc gia dồn vào chín môn, những vận động viên ở các môn còn lại phải trông nhiều vào địa phương. Bài toán vì thế không chỉ là chọn đúng người, mà còn là bảo đảm đủ nguồn lực để những người ấy đi tiếp.

Ngoài ra, việc chỉ có 10 vận động viên tham dự Olympic trẻ 2026 cũng cho thấy số lượng nhân tài còn khiêm tốn. Muốn cạnh tranh bền vững ở đấu trường châu lục và thế giới, thể thao Việt Nam sẽ phải chú trọng hơn tới quá trình tìm kiếm và đào tạo các lứa vận động viên tiếp nối. Chỉ khi có càng nhiều vận động viên tranh tài tại các kỳ YOG, khoảng cách tới những tấm huy chương Olympic mới thu hẹp dần.

Như khẳng định của Cục trưởng Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, quá trình tìm kiếm và tuyển chọn 100 vận động viên ban đầu, có khi chỉ một người duy nhất đạt tới đỉnh cao. Quan trọng là chúng ta phải đánh giá đúng năng lực và nắm bắt được quá trình phát triển của từng vận động viên. Thời gian tới, Cục sẽ bố trí thêm nguồn lực để vận động viên có điều kiện thi đấu, tập luyện trong môi trường tốt hơn, qua đó thể hiện được năng lực của mình.

Cuối tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 383/KH-UBND, trong đó bổ sung wushu, vật, đấu kiếm, judo, boxing và thể dục vào nhóm 13 môn trọng điểm của Thủ đô. Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định tập trung duy trì và đầu tư mũi nhọn vào khoảng 16 môn thế mạnh truyền thống. Hai trung tâm lớn vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lực lượng vững chắc cho thể thao nước nhà.