Từ công cụ hỗ trợ lên kế hoạch chuyến đi, trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành người dẫn đường cho hàng triệu du khách. Tuy nhiên, việc các nền tảng AI liên tục gợi ý những điểm đến nổi tiếng và quen thuộc đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tập trung dòng khách, gia tăng áp lực lên những địa điểm vốn đã đối mặt với tình trạng quá tải.

KHI THUẬT TOÁN ĐỊNH HÌNH ĐIỂM ĐẾN

Chỉ với một câu hỏi trên ChatGPT, Gemini hay những công cụ trí tuệ nhân tạo khác, du khách có thể nhanh chóng nhận được danh sách những điểm đến nổi bật, lịch trình tham quan, địa điểm ăn uống và cả những trải nghiệm được cho là đáng thử nhất. Việc lên kế hoạch cho một chuyến đi vốn mất nhiều thời gian nay trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Sự tiện lợi này cũng kéo theo những lo ngại mới khi ngày càng nhiều du khách sử dụng AI để tìm kiếm thông tin và lựa chọn điểm đến. Những gợi ý có phần tương đồng từ các công cụ này có thể khiến du khách tập trung vào một số địa danh nổi tiếng, làm gia tăng áp lực lên những điểm đến vốn đã đông khách.

AI đang thay đổi cách du khách lên kế hoạch và lựa chọn điểm đến, đồng thời đặt ra câu hỏi về nguy cơ tập trung dòng khách vào những địa danh vốn đã quá đông đúc

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Current Issues in Tourism đã chỉ ra xu hướng đáng chú ý trong cách ChatGPT gợi ý điểm đến du lịch. Thông qua việc phân tích 50 cuộc hội thoại với công cụ này, nghiên cứu cho thấy ChatGPT thường ưu tiên những địa danh nổi tiếng, thu hút đông khách như Paris, Rome hay New York.

Trong khi đó, những điểm đến ít được biết đến, khu vực nông thôn hay các mô hình du lịch cộng đồng lại ít được nhắc tới, trừ khi người dùng chủ động yêu cầu tìm kiếm những địa điểm vắng khách hoặc khác biệt.

Xu hướng này cũng được phản ánh trong một nghiên cứu khác do SALT.agency thực hiện. Nhóm nghiên cứu đưa 36 câu hỏi về du lịch vào bốn hệ thống AI gồm ChatGPT, Gemini, Meta AI và Perplexity, sau đó thống kê tần suất các điểm đến xuất hiện trong câu trả lời.

Kết quả cho thấy Barcelona và Algarve (Bồ Đào Nha) đứng đầu danh sách với 27 lượt được nhắc đến, tiếp theo là Paris và Rome với 24 lượt. Prague, Budapest, Bali và Amsterdam cũng nằm trong nhóm những điểm đến được đề xuất thường xuyên. Đây đều là những địa danh đã có độ nhận diện cao trên bản đồ du lịch quốc tế.

Đáng chú ý, Barcelona, Paris và Rome vốn là những thành phố đang phải tìm cách kiểm soát áp lực từ du lịch đại chúng. Việc các hệ thống AI tiếp tục đưa những địa danh này vào danh sách gợi ý cho thấy thuật toán có thể đang tái hiện những lựa chọn phổ biến, thay vì thực sự mở rộng phạm vi khám phá của du khách.

Thực tế này cho thấy, dù giúp việc tìm kiếm thông tin trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn, AI chưa hẳn mở ra nhiều lựa chọn mới cho du khách. Ngược lại, việc liên tục gợi ý những địa danh quen thuộc có thể khiến sự chú ý của du khách tiếp tục tập trung vào một số điểm đến phổ biến, trong khi nhiều địa phương giàu tiềm năng vẫn chưa có cơ hội được biết đến rộng rãi.

QUÁ TẢI DU LỊCH SỐ

Nếu quá tải du lịch truyền thống được nhận diện qua hình ảnh những con phố đông nghẹt khách, bãi biển chật kín người hay các di tích phải giới hạn lượng khách tham quan thì một dạng áp lực khác có thể xuất hiện sớm hơn, ngay từ quá trình tìm kiếm và lựa chọn điểm đến.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Current Issues in Tourism do hai nhà nghiên cứu Maryam Najafi và Carlos Costa thuộc Đại học Aveiro (Bồ Đào Nha) thực hiện, đã đề cập đến khái niệm “Digital Overtourism” (quá tải du lịch số). Đây là một cách tiếp cận mới về những áp lực mà công nghệ có thể tạo ra đối với các điểm đến ngay từ khâu tìm kiếm và lựa chọn của du khách.

Nghiên cứu phân tích 420 gợi ý du lịch do 10 hệ thống AI phổ biến tạo ra, dựa trên 14 nhóm câu hỏi có cấu trúc. Kết quả cho thấy dù các hệ thống AI có đề cập đến nhiều địa điểm khác nhau, mức độ đa dạng thực chất vẫn còn hạn chế. Những gợi ý thường tập trung vào một nhóm điểm đến mang tính biểu tượng hoặc đã có độ nhận diện cao.

Đáng chú ý, ngay cả với những câu hỏi hướng đến du lịch bền vững, các gợi ý của AI vẫn chưa tạo ra sự phân bổ đáng kể về mặt địa lý. Điều đó có nghĩa là việc sử dụng những cụm từ như "du lịch xanh", "du lịch có trách nhiệm" hay "điểm đến bền vững" chưa chắc đã giúp du khách tiếp cận được nhiều địa điểm ít đông đúc hơn.

Theo nhóm tác giả, quá tải du lịch số diễn ra ở giai đoạn trước chuyến đi, khi các hệ thống thuật toán liên tục làm nổi bật một số điểm đến và khiến những địa danh khác ít có cơ hội được chú ý.

Đây là một góc nhìn mới về quá tải du lịch. Thay vì chỉ xem xét lượng khách thực tế tại một địa phương, nghiên cứu đặt sự chú ý vào cách công nghệ định hình nhận thức, sở thích và lựa chọn của du khách trước khi họ lên đường.

Trên thực tế, tình trạng quá tải tại các điểm đến nổi tiếng đã là bài toán khó đối với nhiều quốc gia. Venice (Italy), Barcelona (Tây Ban Nha), Santorini (Hy Lạp) hay Dubrovnik (Croatia) đều từng đối mặt với áp lực từ lượng khách lớn, ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt, môi trường và chất lượng cuộc sống của cư dân địa phương.

Santorini (Hy Lạp) là một trong những điểm đến nổi tiếng thường xuyên chịu áp lực từ lượng khách lớn

Santorini là một ví dụ đáng chú ý. Hòn đảo của Hy Lạp này từng đối mặt với áp lực lớn từ lượng khách tàu biển đổ bộ, có thời điểm lên tới khoảng 18.000 lượt khách trong một ngày. Trong khi đó, Venice cũng phải triển khai nhiều biện pháp kiểm soát khách tham quan trong ngày nhằm giảm áp lực lên khu vực trung tâm lịch sử. Đây đều là những điểm đến có sức hút lớn đối với du khách quốc tế, đồng thời tiếp tục xuất hiện trong các gợi ý du lịch của những hệ thống AI.

Trong khi đó, tại Bali (Indonesia), nghiên cứu của SALT.agency ghi nhận hòn đảo này được các hệ thống AI nhắc đến 20 lần, nằm trong nhóm 10 điểm đến được đề xuất nhiều nhất. Đây cũng là nơi đang đối mặt với nhiều áp lực từ du lịch như ùn tắc giao thông, rác thải, thiếu hụt nguồn nước và tình trạng tập trung đông du khách tại các khu vực nổi tiếng như Ubud hay Canggu.

Những trường hợp trên cho thấy sự trùng lặp giữa các điểm đến được AI ưu tiên và những địa phương đang chịu áp lực từ du lịch đại chúng. Dù chưa thể khẳng định các gợi ý của AI trực tiếp làm tăng lượng khách, việc những địa danh này tiếp tục được khuếch đại trên môi trường số có thể khiến chúng duy trì lợi thế về mức độ chú ý, trong khi các điểm đến khác ít có cơ hội tiếp cận du khách hơn.

Một trong những nguyên nhân được nghiên cứu của Najafi và Costa đề cập là sự chênh lệch về mức độ hiện diện của các điểm đến trên môi trường số. Những địa danh có nhiều bài viết, hình ảnh, đánh giá và thông tin trực tuyến thường có lợi thế lớn hơn trong quá trình được hệ thống AI nhận diện và đưa ra gợi ý.

Ngược lại, những địa phương ít được truyền thông nhắc đến, dù sở hữu cảnh quan đẹp, giá trị văn hóa đặc sắc hoặc tiềm năng phát triển du lịch bền vững, có thể khó xuất hiện trong danh sách đề xuất của AI.

Điều này đặt ra một nghịch lý, công nghệ vốn được kỳ vọng giúp du khách khám phá thế giới rộng mở hơn, nhưng đôi khi lại khiến lựa chọn của họ tập trung vào những địa điểm vốn đã quá quen thuộc.

Các công cụ AI giúp việc tìm kiếm thông tin, xây dựng lịch trình và lựa chọn trải nghiệm du lịch trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn

Bên cạnh đó, cũng cần nhìn nhận rằng AI không phải nguyên nhân duy nhất gây ra tình trạng quá tải du lịch. Các quyết định lựa chọn điểm đến còn chịu ảnh hưởng từ mạng xã hội, xu hướng truyền thông, giá vé, khả năng tiếp cận, chính sách quảng bá và sở thích cá nhân. Những nghiên cứu hiện nay chủ yếu chỉ ra xu hướng tập trung trong các gợi ý của AI, chưa đủ cơ sở để khẳng định công nghệ này trực tiếp làm tăng lượng khách thực tế tại các điểm đến.

AI CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH LỜI GIẢI CHO QUÁ TẢI DU LỊCH

Dù đặt ra những thách thức mới, AI không nhất thiết là yếu tố làm trầm trọng thêm tình trạng quá tải du lịch. Khi được sử dụng hợp lý, công nghệ này hoàn toàn có thể trở thành công cụ hỗ trợ phân tán dòng khách và thúc đẩy du lịch bền vững.

Thay vì chỉ đề xuất những địa danh nổi tiếng, các hệ thống AI có thể mở rộng phạm vi gợi ý sang những điểm đến ít được biết đến nhưng có tiềm năng phát triển. Khi du khách tìm kiếm một địa điểm đông khách, công cụ có thể giới thiệu thêm những lựa chọn thay thế có nét tương đồng về cảnh quan, văn hóa hoặc trải nghiệm.

Ứng dụng AI trong quản lý du lịch có thể hỗ trợ theo dõi mật độ khách, điều tiết dòng người và thúc đẩy các hoạt động du lịch bền vững

AI cũng có thể hỗ trợ du khách lựa chọn thời gian tham quan phù hợp, cập nhật tình trạng đông đúc, cung cấp thông tin về sức chứa và khuyến nghị những hành trình giúp giảm áp lực cho các điểm đến phổ biến.

Với các cơ quan quản lý du lịch, việc ứng dụng dữ liệu và công nghệ cũng mở ra cơ hội theo dõi xu hướng tìm kiếm, nhận diện những địa điểm đang thu hút sự quan tâm lớn và xây dựng chiến lược phân bổ khách hợp lý hơn.

Quan trọng hơn, các địa phương ít được biết đến cần có cơ hội hiện diện nhiều hơn trên môi trường số. Việc bổ sung dữ liệu chính xác về cảnh quan, văn hóa, dịch vụ và sản phẩm du lịch địa phương có thể giúp những điểm đến này được giới thiệu rộng rãi hơn đến du khách quốc tế.

Sự phát triển của AI đang mở ra một giai đoạn mới cho ngành du lịch, nơi việc lựa chọn điểm đến không chỉ chịu ảnh hưởng từ quảng cáo, mạng xã hội hay lời giới thiệu của người thân mà còn được định hình bởi các thuật toán thông minh.