Trong các thông tin về tên lửa Kh-101, khả năng giảm bộc lộ radar thường được nhắc đến như một đặc điểm quan trọng.

Nga thiết kế vũ khí này với hình dáng thân và vật liệu nhằm hạn chế tín hiệu phản xạ, qua đó làm tăng khó khăn cho hệ thống phòng không trong quá trình phát hiện và theo dõi.

Tên lửa Kh-101 có thân dài, đường kính tương đối nhỏ và cấu trúc khí động học được tối ưu cho hành trình cận âm.

Một số tài liệu cho biết tên lửa sử dụng vật liệu hấp thụ sóng radar ở một số bộ phận. Những yếu tố này có thể góp phần làm giảm diện tích phản xạ radar, nhưng không thể khiến tên lửa biến mất khỏi hệ thống cảnh giới.

Khả năng phát hiện một mục tiêu bay thấp phụ thuộc nhiều yếu tố. Radar mặt đất có thể gặp hạn chế khi quan sát những vật thể di chuyển sát địa hình do ảnh hưởng của đường chân trời và vật cản.

Nếu tên lửa bay thấp, địa hình có thể che khuất nó trong một phần hành trình. Tuy nhiên, khi tiếp cận khu vực có radar bố trí phù hợp, nguy cơ bị phát hiện vẫn tồn tại.

Kh-101 được mô tả có khả năng bay ở độ cao thấp, thậm chí xuống mức vài chục mét trong một số giai đoạn.

Đường bay này khiến việc phát hiện trở nên khó khăn hơn so với mục tiêu bay ở độ cao lớn.

Đổi lại, tên lửa phải đối mặt với những yêu cầu kỹ thuật cao hơn trong việc duy trì độ cao và tránh địa hình.

Tốc độ cận âm cũng tạo ra hai mặt khác nhau. Một mặt, tên lửa có thể duy trì hành trình dài và điều chỉnh đường bay.

Mặt khác, tốc độ không quá cao khiến nó có thể bị đánh chặn nếu hệ thống phòng không phát hiện đủ sớm và có vũ khí phù hợp.

Thực tế chiến sự tại Ukraine cho thấy Kh-101 không phải mục tiêu bất khả xâm phạm. Ukraine nhiều lần tuyên bố đánh chặn được tên lửa này bằng mạng lưới phòng không nhiều tầng.

Những tuyên bố về tỷ lệ đánh chặn cần được xem xét theo từng thời điểm và nguồn xác nhận, nhưng chúng cho thấy đặc điểm giảm bộc lộ không bảo đảm tên lửa luôn xuyên thủng được phòng thủ.

Vì vậy, gọi Kh-101 là tên lửa tàng hình hoàn toàn sẽ không chính xác. Đây là vũ khí có một số đặc điểm giảm khả năng bị phát hiện, kết hợp với đường bay và phương thức tấn công tầm xa để tăng cơ hội tiếp cận mục tiêu