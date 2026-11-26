realme 17 Pro vừa xuất hiện qua loạt ảnh thực tế rò rỉ, cho thấy mặt lưng nhám tối màu, cụm camera hình vuông được sắp xếp lại và khung viền vát phẳng. Theo các nguồn tin, máy có thể được trang bị viên pin lên đến 10.000mAh, cao hơn nhiều so với thế hệ tiền nhiệm. Đây đều là thông tin chưa được hãng xác nhận.

Những hình ảnh này được leaker Abhishek Yadav chia sẻ và Gizmochina đăng tải. Chúng cung cấp cái nhìn khá chi tiết về ngoại hình cũng như một số thông số phần cứng của thiết bị trước thời điểm ra mắt.

Mặt lưng nhám và cụm camera vuông: realme 17 Pro thay đổi những gì?

Theo ảnh rò rỉ, realme 17 Pro vẫn giữ cụm camera hình vuông quen thuộc từ thế hệ trước. Tuy nhiên, hãng đã tinh chỉnh cách sắp xếp ống kính để tạo diện mạo mới hơn.

Ảnh thực tế mặt lưng nhám của realme 17 Pro

Bên trong mô-đun camera có hai lỗ khoét hình viên thuốc, đèn flash LED đặt ngay phía dưới. Mặt lưng dùng lớp hoàn thiện nhám tối màu, đi cùng khung viền vát phẳng hoàn toàn.

Theo nguồn tin, phong cách này tạo cảm giác hiện đại, cứng cáp và giúp hạn chế bám dấu vân tay khi sử dụng hằng ngày. Đây là nhận định dựa trên hình ảnh, chưa qua kiểm chứng với máy thực tế.

Mặt trước: viền mỏng và camera selfie đục lỗ

Ở mặt trước, viền màn hình được làm khá mỏng. Camera selfie vẫn dùng thiết kế đục lỗ đặt ở vị trí trung tâm, giúp tối ưu không gian hiển thị.

Pin 10.000mAh: bước nhảy lớn so với realme 16 Pro

Điểm đáng chú ý nhất trong thông số rò rỉ là dung lượng pin. Theo các nguồn tin, realme 17 Pro có thể có viên pin 10.000mAh, trong khi công suất sạc nhanh giảm nhẹ so với đời trước.

Dung lượng pin tăng 3.000mAh, trong khi công suất sạc giảm từ 80W xuống 65W. Việc tăng dung lượng hứa hẹn thời gian sử dụng dài hơn, đặc biệt với các tác vụ giải trí và làm việc cường độ cao. Tuy vậy, thời gian sạc đầy và độ dày, trọng lượng của máy khi dùng pin lớn như vậy vẫn chưa có thông tin.

realme 17 Pro có thể sở hữu pin khủng

Dimensity 7300 và màn hình AMOLED 144Hz: cấu hình được đồn đoán

Về hiệu năng, realme 17 Pro được đồn đoán dùng vi xử lý MediaTek Dimensity 7300. Đây là chip tiến trình 4nm, ra mắt vào tháng 5 năm 2024.

Chip gồm bốn nhân hiệu năng cao Cortex-A78 xung nhịp 2.5GHz và bốn nhân tiết kiệm điện Cortex-A55 tốc độ 2.0GHz. Kiến trúc này cân bằng giữa hiệu năng và mức tiêu thụ điện, phù hợp với dòng máy ưu tiên thời lượng pin.

Máy cũng được cho là có màn hình AMOLED với tần số quét 144Hz. Kết hợp với chip trên, thiết bị hứa hẹn mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà.

Những điều còn chưa rõ về realme 17 Pro

Toàn bộ thông số nêu trên đều là tin đồn, chưa được realme công bố. Hãng cũng chưa đưa ra lịch trình ra mắt hay giá bán chính thức.

Nhìn chung, thiết kế mặt lưng nhám cùng viên pin 10.000mAh là hai điểm nhấn đáng chú ý nhất của realme 17 Pro. Người dùng cần chờ thông tin chính thức từ hãng để đánh giá đầy đủ sản phẩm.