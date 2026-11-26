Dự án truyền thông cộng đồng “CyberZ - Sinh viên tiên phong phòng trừ lừa đảo” đã được khởi động và đến với đông đảo sinh viên các trường đại học khu vực phía Bắc, mang theo sứ mệnh đưa kiến thức, kỹ năng an ninh mạng đến gần hơn với người trẻ.

Dự án khuyến khích sinh viên biến nhận thức thành hành động, biến nhiệt huyết thành sức mạnh, phát huy vai trò, trách nhiệm và sức sáng tạo để trở thành những “chiến binh số” – lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến đẩy lùi tội phạm mạng.

Nhằm tạo sức mạnh cộng hưởng trong cộng đồng sinh viên cả nước, hành trình CyberZ UniTour 2026 sẽ tiếp tục được mở rộng, hướng tới các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Nam, góp phần lan tỏa tinh thần chủ động phòng, chống lừa đảo và xây dựng không gian mạng an toàn.