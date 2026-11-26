Sáng 26-11, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ năm 2026 cho 100 hội viên nông dân xã Ninh Phước.

Các đại biểu và học viên tham gia lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, cán bộ Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn hội viên kỹ thuật trồng rau ăn lá bằng công nghệ thủy canh hồi lưu. Nội dung tập trung vào quy trình vận hành hệ thống, pha chế dung dịch dinh dưỡng, chăm sóc cây trồng và những lưu ý trong quá trình sản xuất nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả mô hình.

Thông qua lớp tập huấn, hội viên nông dân được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng thực hành, từng bước tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; qua đó đổi mới phương thức canh tác, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Lớp tập huấn cũng góp phần nâng cao nhận thức về sản xuất nông nghiệp an toàn, bảo vệ môi trường, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững, đáp ứng nhu cầu thị trường.