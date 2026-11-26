Học sinh tham gia NIE 2026.

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa công bố danh sách 30 đội thi vào vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo miền Bắc (Northern Innovation Entrepreneurship - NIE 2026), với chủ đề “Sáng tạo số cho tương lai bền vững”.

Đây là lần đầu tiên HSB tổ chức cuộc thi dành cho học sinh THPT. Tại vòng sơ khảo, Ban Tổ chức nhận được đăng ký của 80 đội, với 241 học sinh đến từ các trường THPT thuộc 7 tỉnh, thành phố.

Qua đánh giá, 30 đội với 101 học sinh đến từ 19 trường THPT tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Nghệ An và Lào Cai được lựa chọn vào vòng bán kết.

Các dự án vào bán kết thuộc 3 nhóm chủ đề. Trong đó, Chuyển đổi số và công nghệ vì cộng đồng có 15 dự án; Sống xanh và môi trường bền vững có 8 dự án; Kinh tế, văn hóa và du lịch sáng tạo có 7 dự án.

Ở nhóm chuyển đổi số và công nghệ, các dự án tập trung ứng dụng nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ để giải quyết vấn đề trong giáo dục, năng lượng, kết nối cộng đồng và gìn giữ giá trị bản địa. Nhóm sống xanh hướng đến tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, cải tạo đất, phát triển vật liệu thân thiện với môi trường và kéo dài vòng đời sản phẩm công nghệ.

Trong khi đó, các dự án thuộc nhóm kinh tế, văn hóa và du lịch sáng tạo khai thác giá trị văn hóa, di sản, du lịch địa phương, kết hợp ứng dụng công nghệ và mô hình kinh doanh để đưa các giá trị bản địa đến gần hơn với cộng đồng.

Theo Ban Tổ chức, các dự án được đánh giá trên nhiều tiêu chí, gồm khả năng nhận diện vấn đề thực tiễn, tính sáng tạo và khả thi của giải pháp, giá trị và tác động đối với cộng đồng, phương án triển khai, dự toán tài chính và chất lượng hồ sơ dự thi.

Vòng bán kết diễn ra từ ngày 19/11 đến 27/12/2026. Trong thời gian này, các đội tiếp tục hoàn thiện dự án, làm rõ vấn đề cần giải quyết, đối tượng hưởng lợi, tính sáng tạo và khả năng triển khai. Mỗi đội xây dựng video giới thiệu dự án dài tối đa 3 phút và thuyết trình trực tuyến trước Hội đồng Giám khảo.

Đáng chú ý, trong quá trình hoàn thiện dự án, 30 đội thi sẽ được đội ngũ cố vấn của Ban Tổ chức đồng hành, tư vấn chuyên môn, hỗ trợ rà soát ý tưởng và nâng cao tính khả thi của giải pháp.

Đánh giá về cuộc thi, GS.TS. Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết nhiều dự án đã thể hiện khả năng quan sát, nhận diện những vấn đề cụ thể trong đời sống, bước đầu vận dụng kiến thức công nghệ, tư duy quản trị và tinh thần sáng tạo để đề xuất giải pháp hướng tới cộng đồng.

Theo GS.TS. Hoàng Đình Phi, điều đáng ghi nhận là học sinh đã chủ động chuyển từ ý tưởng sang hành động, mạnh dạn thử nghiệm, trình bày và bảo vệ đề xuất của mình. HSB xác định việc nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp cần được bắt đầu từ sớm, thông qua hoạt động cố vấn, kết nối chuyên gia, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ học sinh hoàn thiện dự án.

Cuộc thi NIE 2026 được tổ chức trong bối cảnh triển khai các định hướng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, cùng Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035” theo Quyết định 336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua Cuộc thi, nhà trường hướng tới đưa tư duy quản trị, năng lực đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp đến gần hơn với học sinh phổ thông, tạo cơ hội để các em giao lưu, học hỏi từ sinh viên, chuyên gia và từng bước phát triển ý tưởng thành những giải pháp có giá trị thực tiễn.