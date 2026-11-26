Loạt ảnh thực tế mới được leaker Abhishek Yadav chia sẻ cho thấy realme 17 Pro giữ cụm camera hình vuông, dùng mặt lưng nhám tối màu và khung viền vát phẳng. Cùng với hình ảnh, các nguồn tin đồn đồn đoán máy có pin lên tới 10.000mAh, chip MediaTek Dimensity 7300 và màn hình AMOLED 144Hz. Đây đều là thông tin chưa được hãng xác nhận.

Thiết kế realme 17 Pro qua ảnh thực tế: giữ camera vuông, đổi cách sắp xếp ống kính

Theo các bức ảnh rò rỉ, realme 17 Pro vẫn dùng cụm camera hình vuông quen thuộc từ thế hệ trước. Tuy nhiên, hãng đã tinh chỉnh cách sắp xếp ống kính để tạo diện mạo mới hơn.

Ảnh thực tế mặt lưng nhám của realme 17 Pro

Bên trong mô-đun camera có hai lỗ khoét hình viên thuốc, đèn flash LED đặt ngay phía dưới. Mặt lưng hoàn thiện nhám, tối màu, kết hợp khung viền vát phẳng hoàn toàn. Theo nguồn tin, phong cách này tạo cảm giác hiện đại, cứng cáp và giúp hạn chế bám dấu vân tay khi dùng hằng ngày.

Ở mặt trước, viền màn hình khá mỏng. Camera selfie đục lỗ nằm ở vị trí trung tâm, giúp tối ưu không gian hiển thị.

Pin 10.000mAh: bước nhảy lớn so với realme 16 Pro nhưng sạc nhanh giảm nhẹ

Về cấu hình, điểm gây chú ý nhất là dung lượng pin. Theo các nguồn tin, realme 17 Pro có thể được trang bị viên pin lên đến 10.000mAh, cao hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

Công suất sạc giảm từ 80W xuống 65W, nhưng dung lượng pin tăng sẽ giúp thời lượng sử dụng dài hơn, đặc biệt với các tác vụ giải trí và làm việc cường độ cao.

realme 17 Pro có thể sở hữu pin khủng

Dimensity 7300 và màn hình AMOLED 144Hz: hiệu năng đáng chú ý ở phân khúc nào?

Về hiệu năng, realme 17 Pro được đồn đoán dùng vi xử lý MediaTek Dimensity 7300. Đây là chip 4nm ra mắt vào tháng 5 năm 2024, gồm bốn nhân hiệu năng cao Cortex-A78 xung nhịp 2.5GHz và bốn nhân tiết kiệm điện Cortex-A55 tốc độ 2.0GHz.

Máy cũng được cho là dùng màn hình AMOLED tần số quét 144Hz, hứa hẹn trải nghiệm vuốt chạm mượt mà.

Cần lưu ý gì trước thềm ra mắt?

Toàn bộ thông số trên đến từ tin đồn và ảnh rò rỉ, nên có thể thay đổi khi sản phẩm chính thức xuất hiện. Thiết kế và viên pin 10.000mAh hiện là những điểm nhấn được quan tâm nhất. Người dùng cần chờ hãng công bố lịch trình ra mắt và giá bán chính thức.

Nguồn: Gizmochina