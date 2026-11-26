Cùng với sự phổ biến của Internet và mạng xã hội, các hành vi quấy rối, đe dọa, bôi nhọ và xâm phạm đời tư phụ nữ ngày càng lan rộng trên không gian số. (Nguồn: Radio Nationale)

Đối với phụ nữ, bạo lực không chỉ xảy ra trong gia đình, nơi làm việc hay không gian công cộng. Cùng với sự phổ biến của Internet và mạng xã hội, các hành vi quấy rối, đe dọa, bôi nhọ và xâm phạm đời tư ngày càng lan rộng trên không gian mạng.

Những tổn thương sau màn hình

Nghiên cứu Đo lường mức độ phổ biến của bạo lực trực tuyến đối với phụ nữ do bộ phận nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) thuộc tập đoàn truyền thông The Economist Group công bố năm 2021 cho thấy, 38% phụ nữ được khảo sát tại 51 quốc gia từng bị bạo lực trực tuyến; 85% phụ nữ sử dụng Internet từng chứng kiến hành vi tương tự nhằm vào phụ nữ khác. Những hình thức bạo lực số phổ biến nhất gồm tung tin sai lệch, bôi nhọ (67%), quấy rối trên mạng (66%), ngôn từ thù ghét (65%), mạo danh (63%) và xâm nhập tài khoản, theo dõi (63%).

Báo cáo Sự leo thang đáng sợ của bạo lực trực tuyến nhắm vào phụ nữ trong không gian công cộng do Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) công bố cuối năm ngoái cho thấy, trong nhóm phụ nữ thường xuyên tham gia không gian công cộng như làm báo, hoạt động xã hội và bảo vệ nhân quyền, 70% từng bị bạo lực trực tuyến trong công việc; 41% từng chịu hành vi lạm dụng, quấy rối hoặc tấn công ngoài đời thực có liên hệ với bạo lực trực tuyến. Riêng nhóm nữ nhà báo và nhân viên truyền thông, tỷ lệ này tăng từ 20% năm 2020 lên khoảng 42% vào năm 2025.

Tháng 4 vừa qua, UN Women công bố báo cáo tiếp theo: Tác động, biểu hiện và biện pháp khắc phục bạo lực trực tuyến trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), dựa trên khảo sát 641 phụ nữ làm báo, hoạt động xã hội, bảo vệ nhân quyền và truyền thông công chúng.

Kết quả cho thấy 27% từng bị quấy rối tình dục qua tin nhắn riêng; 12% bị chia sẻ hình ảnh cá nhân, trong đó có hình ảnh thân mật, khi chưa có sự đồng ý; 6% từng là nạn nhân của deepfake hoặc hình ảnh, video chỉnh sửa.

Khảo sát UN Women thực hiện với 641 phụ nữ ghi nhận khoảng 24% người tham gia từng được chẩn đoán hoặc điều trị lo âu, trầm cảm liên quan đến bạo lực trực tuyến; 13% được chẩn đoán mắc rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Có tới 41% tự kiểm duyệt trên mạng xã hội và 19% hạn chế phát ngôn tại nơi làm việc để tránh bị tấn công.

Bạo lực trực tuyến còn thể hiện qua những bình luận miệt thị, xúc phạm và kỳ thị giới tính. Nghiên cứu của UN Women tại Libya năm 2023, phân tích 91.978 bình luận trên 20 trang mạng xã hội công khai do các nhà hoạt động nữ lựa chọn, cho thấy 76,5% bình luận mang nội dung kỳ thị phụ nữ và 36,5% được xếp vào nhóm bình luận xúc phạm.

Những hành vi này để lại tổn thương khó khắc phục chỉ bằng cách xóa bài đăng hoặc khóa tài khoản. Với phụ nữ, đặc biệt là những người thường xuyên xuất hiện trong không gian công cộng, bạo lực trực tuyến có thể làm suy giảm uy tín nghề nghiệp, gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần và khiến họ phải cân nhắc trước khi lên tiếng.

Luật pháp trước thách thức

Công nghệ khiến các cách thức gây hại ngày càng tinh vi. AI có thể tạo hình ảnh, video giả chân thực; nội dung được phát tán nhanh trên nhiều nền tảng và khó gỡ bỏ hoàn toàn. Trước thực tế này, nhiều quốc gia đã điều chỉnh pháp luật, tập trung vào các hành vi phát tán hình ảnh thân mật không có sự đồng thuận và nội dung giả mạo bằng AI.

Tại Mỹ, Đạo luật gỡ bỏ (Take it down) được ban hành năm 2025, hình sự hóa hành vi công bố trái phép hình ảnh thân mật của người khác, kể cả hình ảnh giả do AI tạo ra. Từ ngày 19/5/2026, các nền tảng thuộc phạm vi điều chỉnh phải tiếp nhận yêu cầu và gỡ bỏ hình ảnh, video thân mật bị phát tán mà không có sự đồng thuận trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ.

Các nhà hoạt động tập trung tại số 10 Phố Downing, London, Anh, hồi tháng 2, kêu gọi tăng cường bảo vệ trước việc lạm dụng hình ảnh deepfake. (Nguồn: PA)

Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua Chỉ thị 2024/1385 về chống bạo lực đối với phụ nữ và bạo lực gia đình, trong đó yêu cầu các nước thành viên hình sự hóa hành vi phát tán hình ảnh, video thân mật không có sự đồng thuận, cũng như tạo hoặc chỉnh sửa hình ảnh khiến một người có vẻ tham gia hoạt động tình dục rồi phát tán. Văn bản cũng đề cập các hình thức bạo lực trực tuyến như quấy rối, theo dõi, đeo bám trên mạng và kích động bạo lực hoặc thù hận. Tuy nhiên, những hành vi đe dọa, xúc phạm hoặc lăng mạ chỉ thuộc phạm vi xử lý hình sự khi đáp ứng các điều kiện nghiêm trọng nhất định, nhằm bảo đảm quyền tự do biểu đạt.

Trong khi đó, một số quốc gia cũng đã có những bước đi cụ thể nhằm xử lý hành vi quấy rối, đe dọa và xúc phạm trên mạng. Singapore thành lập Ủy ban An toàn trực tuyến từ tháng 6/2026, tiếp nhận khiếu nại về các hành vi như gửi hoặc đăng tải nội dung đe dọa, lăng mạ, xúc phạm; nạn nhân có thể tìm đến cơ quan này nếu nền tảng không xử lý thỏa đáng trong vòng 24 giờ.

Tại Australia, Đạo luật An toàn trực tuyến năm 2021 cho phép cơ quan chuyên trách yêu cầu gỡ bỏ nội dung bạo lực mạng nghiêm trọng nhắm vào người trưởng thành, bao gồm cả bình luận và thông điệp mang tính đe dọa, quấy rối hoặc xúc phạm.

Ở Việt Nam, Luật An ninh mạng 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, nghiêm cấm việc phát tán thông tin bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và nội dung phân biệt đối xử về giới trên không gian mạng. Nghị định 174/2026/NĐ-CP cũng quy định xử phạt hành vi lợi dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm cá nhân.

Tuy nhiên, trách nhiệm không chỉ thuộc về người tạo ra hoặc phát tán nội dung. Các nền tảng và doanh nghiệp phát triển công cụ AI cũng phải chịu trách nhiệm khi sản phẩm của họ bị lợi dụng để xâm hại người khác. Vụ Grok, chatbot AI của xAI tích hợp trên nền tảng X, là một minh chứng.

Cuối năm 2025, người dùng đã lợi dụng công cụ chỉnh sửa hình ảnh để biến ảnh đời thường của phụ nữ và trẻ em thành ảnh khỏa thân, rồi phát tán khi chưa được phép. Trung tâm Chống thù ghét kỹ thuật số (CCDH) có trụ sở tại Anh ước tính rằng, trong 11 ngày, Grok đã tạo ra khoảng 3 triệu hình ảnh tình dục hóa, trong đó có hơn 23.000 hình ảnh được cho là mô tả trẻ em. Dù doanh nghiệp đã bổ sung các biện pháp bảo vệ, hiệu quả của những biện pháp này vẫn còn bỏ ngỏ.

Khi nạn nhân phải tự bảo vệ

Báo cáo của UN Women ghi nhận rằng chỉ 25% phụ nữ từng trải qua bạo lực trực tuyến trong khảo sát đã trình báo với cơ quan thực thi pháp luật; 15% đã tiến hành hành động pháp lý nhằm tìm kiếm công lý, có thể nhắm vào người gây hại, nền tảng hoặc đơn vị sử dụng lao động. Ngay cả khi nạn nhân vượt qua tâm lý e ngại để tìm đến cơ quan chức năng, tỷ lệ giải quyết vẫn thấp, thậm chí nạn nhân có thể gặp thái độ thiếu hợp tác, bị quy trách nhiệm hoặc không nhận được kết quả xử lý như kỳ vọng.

UN Women cho rằng, tỷ lệ thấp các vụ việc được đưa ra xử lý có thể liên quan nhiều nguyên nhân: Năng lực chuyên môn về công nghệ của lực lượng cảnh sát còn hạn chế, sự thiếu hợp tác của các doanh nghiệp công nghệ và những định kiến khiến bạo lực trên mạng bị xem nhẹ như một vấn đề không nghiêm trọng.

UN Women đề xuất tăng cường phối hợp giữa cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp công nghệ; phát triển công cụ phát hiện, ngăn chặn xâm hại; nâng cao năng lực xử lý chứng cứ số của cảnh sát và cơ quan tư pháp; đồng thời hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân, tránh gây thêm tổn thương. Trọng tâm là trách nhiệm của các chủ thể có khả năng ngăn chặn và xử lý hành vi, thay vì chỉ yêu cầu người bị hại tự bảo vệ mình.

Thực tế, những lời khuyên như khóa tài khoản, hạn chế đăng tải thông tin cá nhân, tránh tương tác với người lạ hoặc rời khỏi các nền tảng chỉ có thể giúp giảm một phần nguy cơ trước mắt và vô hình trung, đã khiến trách nhiệm bảo vệ bị chuyển từ các chủ thể có khả năng ngăn chặn cũng như xử lý người gây hại sang chính người bị bạo lực. Đáng lo hơn, việc phụ nữ tự kiểm duyệt, thu hẹp hoạt động hoặc rời khỏi không gian mạng có thể khiến họ phải trả thêm một cái giá khác: từ bỏ quyền được lên tiếng và tham gia vào đời sống công cộng.

Bạo lực số vì thế không chỉ là câu chuyện về công nghệ mới hay khoảng trống pháp luật, mà còn là phép thử đối với năng lực thực thi pháp luật, trách nhiệm của các nền tảng và khả năng bảo vệ người bị xâm hại.