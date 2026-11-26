Từ ngày 11 - 13/12, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và các khu vực phụ cận, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (TECHFEST Việt Nam 2026) với chủ đề "Hành động đột phá, kiến tạo giá trị".

Sự kiện tập trung giới thiệu các thành tựu khoa học, công nghệ, kết nối đầu tư, xúc tiến hợp tác và thúc đẩy ứng dụng các sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo vào thực tiễn.

Tìm lời giải cho những bài toán của Thủ đô

Điểm mới đáng chú ý tại TECHFEST Việt Nam 2026 là Hà Nội chủ trì hai hội thảo chuyên đề gắn với nhu cầu quản lý và phát triển đô thị.

Hà Nội sẽ đưa AI, UAV vào bài toán quản lý đô thị, giám sát hạ tầng.

Sáng 11/12, hội thảo "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong giải quyết các bài toán của Thủ đô" sẽ được tổ chức. Tiếp đó, chiều 13/12, hội thảo "Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và dữ liệu không gian trong quản lý đô thị, giám sát hạ tầng" sẽ diễn ra.

Thông qua các hội thảo, Hà Nội hướng tới kết nối nhu cầu thực tiễn của thành phố với năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ của doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các tổ chức khoa học, công nghệ.

Thay vì chỉ giới thiệu những sản phẩm đã có, các hoạt động này tạo cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận những nhu cầu cụ thể của đô thị, từ đó nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp có khả năng ứng dụng thực tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, Diễn đàn chính sách quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo cũng được tổ chức vào sáng 11/12, cùng chuỗi hội thảo chuyên đề về nông nghiệp công nghệ cao, đô thị xanh, robot, văn hóa và giáo dục.

Hơn 400 gian hàng công nghệ giữa lòng Thủ đô

Không gian triển lãm được bố trí thành 7 phân khu dọc các tuyến phố Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, kéo dài đến Tràng Tiền, quy tụ các doanh nghiệp, tập đoàn, viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức trong nước, quốc tế.

Việc tổ chức triển lãm tại không gian công cộng tạo điều kiện để người dân trực tiếp tiếp cận, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới, đồng thời giúp doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Tối 11/12, chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo sẽ diễn ra với sự tham gia của 10 doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc.

Các hoạt động trình diễn công nghệ, giới thiệu sản phẩm, thuyết trình gọi vốn và kết nối đầu tư sẽ diễn ra xuyên suốt ba ngày.

Lễ khai mạc TECHFEST Việt Nam 2026 được tổ chức từ 19h30 đến 21h ngày 12/12 tại sân khấu chính ngoài trời khu vực hồ Hoàn Kiếm, kết hợp trình diễn nghệ thuật và công nghệ. Sau lễ khai mạc là chương trình đại nhạc hội công nghệ - nghệ thuật.

Để phục vụ người dân và khách tham quan, khu vực tổ chức sự kiện dự kiến được bố trí hệ thống Wi-Fi tốc độ cao, trạm phát sóng 5G, trạm y tế cấp cứu lưu động 24/7 cùng các điểm hỗ trợ thông tin.

TECHFEST Việt Nam 2026 không chỉ là nơi giới thiệu các thành tựu công nghệ mà còn tạo cơ hội kết nối giữa bên phát triển công nghệ và bên có nhu cầu sử dụng, mở rộng khả năng thương mại hóa sản phẩm và đưa kết quả nghiên cứu vào đời sống.