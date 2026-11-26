Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại lễ khai mạc GEOTEC HANOI 2026.

Sự kiện do Công ty cổ phần Tập đoàn FECON, Hội Cơ học Đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE) và Hội Cơ học Đất và Địa kỹ thuật công trình Trung Quốc (CISMGE) đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình quốc tế (ISSMGE) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC).

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Xây dựng; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, Thành phố Hà Nội và hơn 1.200 đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia gồm nhiều giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia tư vấn, kỹ sư, nhà thầu, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức chuyên ngành.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, phát triển kết cấu hạ tầng cần đi trước một bước để mở ra không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngành xây dựng phải phát triển hạ tầng với quy mô lớn, tốc độ nhanh hơn nhưng bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả đầu tư và khả năng thích ứng biến động môi trường, khí hậu dài hạn. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chủ động nhận diện, dự báo và kiểm soát rủi ro trong suốt vòng đời công trình giúp bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả đầu tư và tối ưu hóa nguồn lực.

Đại diện lãnh đạo Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình quốc tế (ISSMGE) phát biểu tại lễ khai mạc GEOTEC HANOI 2026.

GEOTEC HANOI 2026 diễn ra trong hai ngày 26 và 27/11/2026. Điểm mới nổi bật của kỳ hội nghị thứ 6 là mở rộng nội dung chuyên môn. Bên cạnh 6 chủ đề truyền thống gồm Móng sâu; Hầm và không gian ngầm; Gia cố nền đất yếu; Sạt lở và xói mòn; Điện gió ngoài khơi và địa kỹ thuật ven biển; Mô hình số và quan trắc thông minh, ban tổ chức bổ sung hai lĩnh vực được thế giới và Việt Nam đặc biệt quan tâm là “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong địa kỹ thuật” và “Địa kỹ thuật cho đường sắt tốc độ cao”.

Đại biểu trao đổi về các mô hình xây dựng hiện đại trên thế giới.

Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FECON, Trưởng Ban tổ chức nhận định: “Trên thế giới có những kiến thức, công nghệ mà chúng ta cần. Vấn đề là phải nhanh chóng kết nối, đưa những thành tựu đó vào giải quyết các bài toán cụ thể tại Việt Nam. GEOTEC HANOI, với vai trò giao lưu khoa học-công nghệ giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu trong nước và đối tác quốc tế, là một trong những cách đi nhanh nhất để tiếp cận các công nghệ tiên tiến”.

Chương trình quy tụ hơn 1.200 đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia gồm nhiều giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia tư vấn, kỹ sư, nhà thầu, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức chuyên ngành.

Trước lễ khai mạc, chuỗi hoạt động của GEOTEC HANOI 2026 đã mở đầu vào ngày 25/11 bằng hội thảo chuyên đề “Địa kỹ thuật cho đường sắt tốc độ cao” với sự tham gia của các chuyên gia đường sắt Nhật Bản và Trung Quốc. Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu tham gia chuyến tham quan kỹ thuật tại công trường cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) để tìm hiểu trực tiếp quy trình, công nghệ nền móng và công tác kiểm soát chất lượng.

Sau 15 năm, qua 5 kỳ tổ chức, GEOTEC HANOI 2026 tiếp tục khẳng định vị thế điểm hẹn của cộng đồng địa kỹ thuật quốc tế tại Hà Nội.

Trong hai ngày hội nghị chính thức, bên cạnh các bài giảng chuyên sâu, sẽ có 250 tham luận thuộc 8 chủ đề được thảo luận song song tại 5 phòng hội thảo. Bên cạnh các hoạt động kết nối chuyên môn là khu triển lãm quy mô trên 75 gian hàng, giới thiệu thiết bị khảo sát, công nghệ nền móng, giải pháp thi công, đo đạc và quan trắc.

Khởi đầu từ năm 2011 với 450 đại biểu từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, qua 5 kỳ tổ chức (các năm 2011, 2013, 2016, 2019 và 2023), số lượng bài báo khoa học tại hội nghị tăng từ 110 lên 204 bài năm 2023 và đạt 250 tham luận năm nay. Sau 15 năm, sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế điểm hẹn của cộng đồng địa kỹ thuật quốc tế tại Hà Nội.