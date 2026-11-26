Ngày 25/11, một quan chức FinCEN xác nhận sự cố an ninh mạng khiến một số hệ thống của cơ quan bị truy cập trái phép. Ngay sau khi phát hiện, FinCEN lập tức đưa các hệ thống liên quan về trạng thái ngoại tuyến nhằm khoanh vùng ứng phó và ngăn ngừa rủi ro phát sinh.

FinCEN Mỹ chủ động ngắt một số hệ thống sau khi phát hiện truy cập trái phép. Ảnh minh hoạ.

Hiện Bộ Tài chính Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) cùng các đơn vị giám định độc lập để làm rõ quy mô xâm nhập và đánh giá tác động thực tế.

Đại diện FinCEN cho biết, song song với biện pháp ngắt kết nối phòng ngừa, cơ quan cũng kích hoạt cơ chế miễn trừ tạm thời cho các tổ chức và cá nhân chưa thể nộp báo cáo tài chính do ảnh hưởng từ việc gián đoạn hệ thống.

Một nguồn tin am hiểu vụ việc tiết lộ quá trình giám định vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận bằng chứng nào cho thấy dữ liệu thuộc Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hay cơ sở dữ liệu về chủ sở hữu hưởng lợi bị rò rỉ hoặc xâm phạm.

Sự cố tại FinCEN diễn ra trong bối cảnh tình trạng gián đoạn và trục trặc tại các hệ thống công nghệ lẫn cơ quan chính phủ đang trở thành mối lo ngại thường trực đối với giới chức, doanh nghiệp và người dân. Sự phổ biến của các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến đang giúp tin tặc dễ dàng dò tìm lỗ hổng và thực hiện các cuộc tấn công mạng tinh vi hơn.

Chỉ tính riêng trong tháng 11, hàng loạt sự cố kỹ thuật nghiêm trọng đã liên tiếp giáng xuống nhiều hạ tầng thiết yếu của Mỹ. Đáng chú ý là vụ đình trệ hoạt động hàng không trên toàn quốc, sự cố sập dịch vụ thư điện tử của Microsoft, trục trặc tại một số ngân hàng lớn do tấn công mạng nhắm vào nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, cũng như vụ gián đoạn ngắn hạn đối với mạng lưới liên lạc của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Chuỗi sự cố dồn dập này cho thấy thách thức ngày càng lớn trong việc duy trì tính liên tục và an toàn cho các dịch vụ thiết yếu trước làn sóng tấn công mạng mới. Với FinCEN, kết quả điều tra sắp tới sẽ là cơ sở quan trọng để xác định chính xác mức độ tổn hại cũng như củng cố hàng rào bảo mật cho hệ thống dữ liệu tài chính quốc gia.

Theo Reuters