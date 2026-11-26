Sau khi giới thiệu thế hệ mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất GPT-6.2 vào tuần trước với thế mạnh về lập trình và nghiên cứu chuyên sâu, OpenAI tiếp tục mang phiên bản GPT-6.2 Sol tích hợp trực tiếp vào thẻ trò chuyện thông thường (Chat) của ChatGPT.

Bản cập nhật bắt đầu được triển khai từ ngày 23/11 cho các gói người dùng trả phí gồm Plus, Pro, Business và Enterprise, giúp người dùng tận dụng sức mạnh mới ngay trong các tác vụ đời thường mà không cần chuyển sang giao diện làm việc chuyên biệt ChatGPT Work.

Theo ghi chú phát hành của OpenAI, bản nâng cấp tập trung giải quyết những bất tiện phổ biến khi dùng AI hằng ngày.

Trong các bài kiểm tra chuẩn (benchmark) nội bộ, GPT-6.2 đạt 71,7% điểm số ở khả năng đọc hiểu hình ảnh (tăng vọt so với mức 47,4% của GPT-6) và đạt tỷ lệ thành công 78,1% khi xử lý các chỉ dẫn phức tạp (so với 62,5% của thế hệ tiền nhiệm).

OpenAI vừa tích hợp mô hình GPT-6.2 Sol vào ChatGPT. Ảnh: Shutterstock

Chuyên trang công nghệ Tom's Guide gợi ý 5 cách khai thác hiệu quả bản nâng cấp này kèm các prompt (câu lệnh) mẫu:

1. Sắp xếp lịch trình phức tạp có nhiều ràng buộc

Một trong những điểm yếu thường gặp của AI khi lập kế hoạch là bỏ sót các chi tiết thực tế như thời gian di chuyển hoặc xếp hai việc trùng giờ.

Khả năng tuân thủ chỉ dẫn được cải thiện trên GPT-6.2 giúp mô hình tự tính toán các yếu tố xung đột khi được giao nhiều điều kiện ràng buộc cùng lúc.

Câu lệnh gợi ý: "Hãy giúp tôi lên lịch trình buổi sáng Lễ Tạ ơn. Bữa tối bắt đầu lúc 15h00, gà tây cần nướng 4 tiếng trong lò và nghỉ 30 phút, các món ăn kèm cần mức nhiệt độ lò khác nhau và tôi cần 1 tiếng để chuẩn bị cá nhân. Hãy lập thời gian biểu thực tế, chỉ ra các điểm xung đột và chừa thêm thời gian dự phòng phòng trường hợp có sự cố".

2. Phân tích chi tiết nhỏ và không gian từ ảnh chụp

Dù ChatGPT đã hỗ trợ nhận diện hình ảnh từ lâu, độ chính xác khi đọc các chi tiết nhỏ và mối liên kết giữa các vật thể trước đây chưa ổn định.

Với điểm số thị giác tăng mạnh trên GPT-6.2, người dùng có thể chụp ảnh tủ bếp bừa bộn, tủ lạnh hoặc búi dây cáp sau tivi để nhờ AI tư vấn sắp xếp.

Câu lệnh gợi ý: "Hãy phân tích bức ảnh này và chỉ ra 3 thay đổi tôi có thể thực hiện để cải thiện không gian này mà không cần mua thêm đồ mới. Chỉ dựa trên những gì bạn thực sự nhìn thấy trong ảnh và cho tôi biết nếu có chi tiết nào bạn không chắc chắn".

3. Nghiên cứu mua sắm đa tiêu chí dịp Black Friday

Khả năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin web nâng cấp giúp ChatGPT xử lý các quyết định mua sắm đòi hỏi cân nhắc nhiều yếu tố thực tế thay vì chỉ tìm sản phẩm rẻ nhất.

Tuy nhiên, người dùng vẫn cần kiểm tra lại giá bán và tình trạng còn hàng thực tế trước khi thanh toán.

Câu lệnh gợi ý: "Tìm 3 ưu đãi robot hút bụi tốt nhất hiện có với giá dưới 300 USD. Nhà tôi nuôi thú cưng, dùng sàn gỗ cứng và có nhiều thảm trải sàn. Hãy ưu tiên khả năng tránh vật cản và hút lông thú hơn là các tính năng hào nhoáng. Kiểm tra giá hiện tại, so sánh các bài đánh giá độc lập, giải thích mẫu nào đáng tiền nhất và đính kèm liên kết nguồn".

4. Biên tập bản nháp mà giữ nguyên văn phong cá nhân

Bạn có thể yêu cầu ChatGPT chỉnh sửa một đoạn văn bản có sẵn theo đúng yêu cầu mà không làm mất đi giọng điệu riêng của người viết.

Câu lệnh gợi ý: "Hãy biên tập đoạn văn này cho rõ ý hơn nhưng không làm thay đổi cá tính hay văn phong của tôi. Giữ nguyên câu mở đầu và câu kết thúc. Không thêm thông tin mới, không làm văn phong trở nên trang trọng quá mức và không viết lại những câu vốn đã ổn. Hãy đưa ra phiên bản đã sửa và giải thích ngắn gọn 3 thay đổi quan trọng nhất của bạn".

5. Nhờ ChatGPT theo dõi thông tin tự động theo thời gian

OpenAI cho biết mô hình mới nhận diện tốt hơn các tình huống cần hỗ trợ liên tục sau khi cuộc trò chuyện kết thúc.

Chẳng hạn, thay vì phải tự kiểm tra giá sản phẩm mỗi ngày, người dùng có thể yêu cầu ChatGPT thiết lập tác vụ kiểm tra giá tự động (automated price check), đồng thời cần xác nhận lại xem tác vụ đã được hệ thống tạo thành công hay chưa.

Câu lệnh gợi ý: "Tôi đang muốn mua một chiếc máy đọc sách Kindle Scribe nhưng không muốn mua nguyên giá. Hãy tìm mức giá ưu đãi tốt nhất hôm nay và thiết lập thông báo cho tôi nếu giá giảm xuống dưới 250 USD trước lễ Giáng sinh".

(Theo Tom's Guide)