Đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý Mỹ cấp phép cho một chòm vệ tinh được thiết kế chuyên biệt để hoạt động như các trung tâm dữ liệu trong không gian.

Chủ tịch FCC Brendan Carr cho biết trên mạng xã hội X rằng quyết định này “mở ra một ranh giới mới táo bạo cho cơ sở hạ tầng tính toán cần thiết để thúc đẩy sự dẫn đầu và tăng trưởng của Mỹ”. Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk cảm ơn cơ quan quản lý, đồng thời nhận định: “Đây sẽ là một tài sản tuyệt vời cho Mỹ và thế giới”.

Ảnh minh họa. Ảnh: Axiom Space

Theo hồ sơ gửi FCC, các vệ tinh Starmind sẽ xử lý khối lượng dữ liệu lớn ngay trên quỹ đạo trước khi truyền kết quả về Trái đất. Mỗi vệ tinh có công suất tính toán tối đa 250 kW, sử dụng pin mặt trời công suất 210 kW sản xuất tại Bastrop, bang Texas (Mỹ), cùng hệ thống tản nhiệt chất lỏng có diện tích lên tới 160 m2.

Các vệ tinh dự kiến hoạt động ở độ cao khoảng từ 500 đến 1.000 km, nơi có thể tiếp nhận ánh sáng mặt trời gần như liên tục. SpaceX cho rằng điều này giúp hiệu suất pin mặt trời cao gấp 8 lần so với trên mặt đất, qua đó giảm chi phí năng lượng phục vụ ngành AI.

Dữ liệu giữa các vệ tinh sẽ được truyền bằng tia laser băng thông cao, đồng thời kết nối với mạng lưới Starlink. Hệ thống cũng sử dụng các dải tần vô tuyến dự phòng để phục vụ điều khiển khẩn cấp.

SpaceX kỳ vọng hệ thống có hiệu quả năng lượng vượt trội và giảm tác động môi trường so với các trung tâm dữ liệu trên mặt đất.

Theo giấy phép của FCC, SpaceX phải bắt đầu triển khai chòm vệ tinh trước ngày 25/11/2033, đưa ít nhất 100.000 vệ tinh lên quỹ đạo trước ngày 25/11/2035. Con số này phải đạt 500.000 vào tháng 11/2038 và hoàn tất một triệu vệ tinh vào tháng 11/2040.

Nhà máy của SpaceX tại Bastrop có thể bắt đầu sản xuất những vệ tinh tính toán đầu tiên vào cuối năm 2027. Tập đoàn dự kiến sử dụng Starship, tên lửa tái sử dụng thế hệ mới, để vận chuyển số lượng lớn vệ tinh lên quỹ đạo.

Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ các đối thủ như Amazon, Viasat cùng nhiều tổ chức thiên văn và môi trường. Trong đơn kiến nghị gửi FCC hồi tháng 3, Amazon cho rằng đề xuất của SpaceX thiếu chi tiết và là “một tham vọng xa vời hơn là một kế hoạch thực tế”.

Hội Thiên văn học Mỹ (AAS) cũng bày tỏ thất vọng khi FCC cấp phép mà không yêu cầu đánh giá môi trường đầy đủ. Tổ chức cảnh báo hàng chục nghìn vệ tinh có độ sáng cao có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nghiên cứu không gian.

Các chuyên gia từ tổ chức Earthjustice và Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Mỹ (GAO) cũng nêu lo ngại về nguy cơ ô nhiễm khí quyển từ hoạt động phóng và vệ tinh hồi quyển, nhiễu tần số vô tuyến, cũng như những thách thức trong việc tản nhiệt và kiểm soát rác thải vũ trụ.