Thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh chuyển đổi số ở cơ sở thông qua việc xây dựng các mô hình “Ấp thông minh”, “Khu dân cư thông minh” và đào tạo công dân số gắn với đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030.

Tại Cần Thơ, các mô hình “Ấp thông minh”, “Khu dân cư thông minh” được định hướng triển khai theo cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức các lớp đào tạo công dân số, phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Đào tạo công dân số ở Cần Thơ không thể chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền hay cung cấp tài liệu hướng dẫn, mà còn hỗ trợ trực tiếp, cầm tay chỉ việc và đồng hành trong quá trình sử dụng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Trong định hướng phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026–2030, Cần Thơ hướng đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Tại Cần Thơ, việc tổ chức các lớp đào tạo công dân số gắn với xây dựng “Ấp thông minh” là hướng đi thiết thực nhằm từng bước hình thành lực lượng cư dân có kỹ năng số ngay từ cơ sở. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Các mô hình “Ấp thông minh”, “Khu dân cư thông minh” tại Cần Thơ là một giải pháp ứng dụng công nghệ trong quá trình đổi mới phương thức quản lý và tổ chức đời sống cộng đồng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Cư dân số không chỉ là người tiếp nhận các dịch vụ do chính quyền cung cấp mà còn là chủ thể tham gia xây dựng cộng đồng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN