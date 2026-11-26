AI Agents tham gia xuyên suốt hành trình đầu tư

Chia sẻ tại Hội nghị: "Dòng vốn Toàn cầu HDBank 2026" vào ngày 25/11, ông Nguyễn Hải, Giám đốc Công nghệ (CTO) của HDS, cho biết doanh nghiệp xác định AI là một trong những nền tảng công nghệ trọng tâm trong quá trình phát triển sản phẩm và dịch vụ chứng khoán. Thay vì ứng dụng AI đơn lẻ ở một số khâu, HDS định hướng triển khai các AI Agents (tác nhân trí tuệ nhân tạo) xuyên suốt hành trình đầu tư của khách hàng.

Các chuyên gia, nhà quản lý thảo luận tại Hội nghị Dòng vốn Toàn cầu HDBank 2026 vào ngày 25/11. Ảnh: Hữu Khoa

Theo đại diện HDS, hệ sinh thái sản phẩm AI được xây dựng nhằm đáp ứng những nhu cầu khác nhau, từ trang bị kiến thức, theo dõi diễn biến thị trường đến phân tích các sản phẩm tài chính.

Ở giai đoạn đầu, HDS Academy được giới thiệu là nền tảng ứng dụng AI hỗ trợ người dùng học tập, nâng cao kiến thức đầu tư trước khi tham gia thị trường. Giải pháp này hướng đến nhóm nhà đầu tư mới (F0), vốn thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin, kiến thức và phương pháp đầu tư.

Tiếp đó, FinRADA hỗ trợ nhận diện các tín hiệu thị trường, bao gồm cả những diễn biến tích cực và tiêu cực. Theo định hướng của HDS, việc tổng hợp và phân tích các tín hiệu này giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở tham khảo khi đánh giá thị trường và lựa chọn thời điểm giao dịch.

Ở lớp phân tích chuyên sâu, HDS giới thiệu Finstock và AI Alpha Hunter, tập trung hỗ trợ phân tích các giá trị liên quan đến cổ phiếu, trái phiếu và những sản phẩm tài chính khác. Đáng chú ý, AI Alpha Hunter được phát triển như một trợ lý ảo, cho phép khách hàng tương tác với hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên, qua đó tiếp cận thông tin và góc nhìn phân tích chuyên sâu hơn.

Cách tiếp cận này cho thấy AI không chỉ được xem là công cụ tự động hóa quy trình, mà còn được định vị như một trợ lý hỗ trợ khách hàng trong nhiều công đoạn của hoạt động đầu tư.

Làm chủ dữ liệu để nâng cao năng lực phân tích

Một trong những điểm được HDS nhấn mạnh trong chiến lược AI First là nền tảng dữ liệu do doanh nghiệp làm chủ. Theo ông Hải, lợi thế của các hệ thống AI không chỉ nằm ở mô hình công nghệ, mà còn phụ thuộc đáng kể vào chất lượng và độ sâu của dữ liệu được sử dụng để huấn luyện, phân tích và vận hành các tác nhân AI.

Cụ thể, HDS cho biết đang khai thác nhiều lớp dữ liệu, gồm dữ liệu thị trường, dữ liệu tri thức và dữ liệu giao dịch được tích lũy qua nhiều năm đối với cả cổ phiếu và trái phiếu. Đây được xem là nguồn tài nguyên đầu vào giúp các AI Agents có thêm cơ sở để nhận diện xu hướng, phân tích biến động và cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Hải, Giám đốc Công nghệ (CTO) của HDS, cho biết doanh nghiệp xác định AI là một trong những nền tảng công nghệ trọng tâm trong quá trình phát triển sản phẩm và dịch vụ chứng khoán.

Việc sở hữu và chủ động khai thác nguồn dữ liệu chuyên ngành có ý nghĩa quan trọng đối với các nền tảng AI trong lĩnh vực tài chính. Bởi khác với những ứng dụng AI phổ thông, các hệ thống hỗ trợ đầu tư cần xử lý lượng lớn dữ liệu có tính biến động cao, đòi hỏi khả năng cập nhật, đối chiếu và phân tích trong những bối cảnh thị trường cụ thể.

Tuy nhiên, làm chủ dữ liệu cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cao hơn đối với toàn bộ vòng đời dữ liệu, từ thu thập, lưu trữ, phân loại, khai thác đến kiểm soát quyền truy cập. Nếu dữ liệu đầu vào thiếu chính xác, không được cập nhật kịp thời hoặc bị sai lệch, kết quả phân tích và khuyến nghị của AI cũng có thể bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, trong lĩnh vực chứng khoán, những sai lệch từ hệ thống phân tích tự động có thể tác động trực tiếp đến quyết định giao dịch và tài sản của khách hàng. Do đó, chất lượng dữ liệu cần đi cùng cơ chế bảo vệ dữ liệu, kiểm soát truy cập và giám sát hoạt động của các tác nhân AI.

AI hỗ trợ, quyết định đầu tư vẫn thuộc về khách hàng

Một vấn đề khác được đại diện HDS đề cập là cơ chế kiểm soát thông tin do AI cung cấp. Theo ông Hải, các hệ thống AI đang được triển khai tại doanh nghiệp được kiểm soát bởi đội ngũ chuyên gia có chứng chỉ hành nghề. Mục tiêu là bảo đảm thông tin tư vấn, phân tích và hỗ trợ khách hàng được xác thực trước khi đưa ra sử dụng.

Đại diện HDS cũng nhấn mạnh, dù AI tham gia vào nhiều khâu trong hành trình đầu tư, từ tư vấn, phân tích đến đưa ra khuyến nghị, quyết định cuối cùng đối với tài sản vẫn thuộc về nhà đầu tư.

HDS đưa AI Agents vào hành trình đầu tư chứng khoán

Đây là nguyên tắc đáng chú ý khi AI ngày càng tham gia sâu vào các hoạt động tài chính. Khả năng phân tích nhanh, xử lý khối lượng dữ liệu lớn và tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên có thể giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin thuận tiện hơn. Tuy nhiên, kết quả do AI tạo ra không đồng nghĩa với bảo đảm về hiệu quả đầu tư, nhất là trong bối cảnh thị trường luôn tồn tại những yếu tố bất định.

Bên cạnh đó, việc đưa AI Agents vào các hoạt động liên quan đến tài sản và dữ liệu tài chính cũng đặt ra yêu cầu về an ninh mạng. Các hệ thống này cần được bảo vệ trước nguy cơ truy cập trái phép, thao túng dữ liệu đầu vào, rò rỉ thông tin khách hàng và các hình thức tấn công nhắm vào mô hình AI.

Đặc biệt, khi các tác nhân AI được kết nối với nhiều nguồn dữ liệu và hệ thống nghiệp vụ, phạm vi rủi ro có thể mở rộng từ bản thân mô hình sang toàn bộ chuỗi cung ứng công nghệ. Doanh nghiệp cần có cơ chế phân quyền rõ ràng, giám sát hoạt động của AI Agents, lưu vết các tương tác và thiết lập giới hạn đối với những hành động có khả năng tác động đến tài khoản hoặc tài sản khách hàng.