Ảnh minh họa. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Ngày 26/11, tại khách sạn The Grand Hồ Tràm (xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh), với sự chứng kiến của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhiều lãnh đạo thành phố, Liên danh VTS do Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) và Singtel (Singapore) đồng chủ trì đã khởi công tuyến cáp quang biển quốc tế kết nối Việt Nam-Thái Lan-Singapore (VTS).

Đây là tuyến cáp quang biển quốc tế đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam khởi xướng và làm chủ, sở hữu băng thông lớn nhất, đường truyền tốt nhất trong các tuyến cáp quang biển từ Việt Nam đi Singapore.

Tuyến cáp quang biển VTS có tổng chiều dài khoảng 2.500 km, dung lượng thiết kế 600 Tbps và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý 4 năm 2030. Riêng trục kết nối trực tiếp Việt Nam-Singapore dài khoảng 1.200 km, đạt dung lượng 240 Tbps, gấp khoảng 2,5 lần tổng dung lượng của tất cả các tuyến cáp quốc tế mà Việt Nam đang khai thác.

Tuyến VTS được thiết kế với cấu hình 8 đôi sợi quang, ứng dụng công nghệ ghép kênh theo bước sóng (WDM) thế hệ mới và kiến trúc mở (Open Cable) cho độ trễ dữ liệu khứ hồi chỉ khoảng 12 mili giây, giảm khoảng 50% so với mức trung bình hiện nay.

Toàn bộ tuyến cáp được chôn dưới đáy biển, trong đó trục chính được thiết kế chôn sâu tới 3m nhằm hạn chế tối đa nguy cơ hư hỏng do hoạt động đánh bắt và thả neo tàu. Trạm cập bờ của dự án được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, với VTS, đơn vị đã chủ động khởi xướng, quy tụ các đối tác và tham gia quyết định ngay từ những khâu đầu tiên trong thiết kế, lựa chọn công nghệ đến xác định hướng tuyến và điểm cập bờ.

Đây là bước chuyển của Viettel từ tham gia đầu tư sang chủ động kiến tạo, từ đáp ứng nhu cầu kết nối sang từng bước làm chủ hạ tầng kết nối. Sự chủ động này giúp bảo đảm an toàn hạ tầng kết nối quốc tế, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Viettel sẽ đưa vào vận hành thêm 5 tuyến cáp biển quốc tế, làm chủ ít nhất 2 tuyến và nâng tổng số tuyến tham gia khai thác lên 10 tuyến.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long thông tin, nhu cầu băng thông kết nối quốc tế của Việt Nam đang tăng trưởng bình quân 24%/năm (gấp đôi sau mỗi 4 năm) nên việc Viettel chủ động khởi xướng một tuyến cáp do Việt Nam làm chủ là bước đi rất kịp thời và cần thiết.

Dự án VTS có ý nghĩa chiến lược ở ba phương diện cốt lõi gồm: tạo bước tiến quan trọng về tự chủ hạ tầng số quốc gia (chuyển đổi từ vị thế sử dụng sang chủ động kiến tạo); tăng cường sức chống chịu và an toàn kết nối quốc tế nhờ mở thêm hướng kết nối phía Nam giúp phân tán rủi ro, và tạo nền tảng phát triển kinh tế dữ liệu, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ khẳng định, Dự án đặt trạm cập bờ tại Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo thêm cửa ngõ dữ liệu kết nối trực tiếp với Singapore - trung tâm viễn thông, dữ liệu và tài chính hàng đầu khu vực, giúp thành phố đáp ứng nhu cầu hạ tầng số đồng bộ để phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm dữ liệu và kinh tế số, trở thành một 'vũ khí' lợi hại trong xúc tiến đầu tư, đặc biệt là khi trao đổi với các đối tác quốc tế.

Dự án là minh chứng cho năng lực tự chủ của doanh nghiệp Việt Nam theo đúng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Dự án VTS quy tụ sự hợp tác của các tập đoàn viễn thông hàng đầu: Viettel và Singtel (đồng chủ trì khởi xướng), AIS (Thái Lan), các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam như VNPT, FPT Telecom và Viettel IDC. Hai nhà thầu thi công dự án là NEC Corporation (Nhật Bản) và ASEAN Cableship (Singapore)./.