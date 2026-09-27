Đàm Vĩnh Hưng, Quang Hùng MasterD khuấy động concert TikTok Food Fest

Đêm concert Tiếng Yêu diễn ra tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM) vào tối 26/9, đưa TikTok Food Fest 2026 vào chặng cuối bằng chuỗi màn trình diễn sôi động. Nếu đêm đầu tiên Tiếng Thương mang màu sắc indie với Da LAB, Suboi, 14 Casper & Bon Nghiêm, Minh Tốc & Lam, The Mèo, AEONUS và KHÔI, sân khấu tối 26/9 được thiết kế theo hướng sôi động hơn với Đàm Vĩnh Hưng, Quang Hùng MasterD, Bùi Công Nam, Phương Ly, Kim Long, LyHan, Yeolan và Bùi Xuân Hạnh.

Đêm diễn mở đầu bằng chương Say Tiếng Yêu, đưa khán giả vào không khí trẻ trung qua các tiết mục của Yeolan, Kim Long và Bùi Xuân Hạnh. Yeolan mang đến Red Flag, trong khi Kim Long xuất hiện với Let Me Go cùng những phần trình diễn khác trong set nhạc. Không khí được duy trì bằng màu sắc trẻ trung, hiện đại của các nghệ sĩ ở phần mở màn, trước khi sân khấu chuyển sang chương tiếp theo.

Ở Yêu “See” Mê, nhịp độ chương trình bắt đầu tăng lên. LyHan mang Chằn Tinh lên sân khấu, trong khi Bùi Công Nam đưa vào set diễn những bản hit như I Love You và Những Ngày Trời Bao La. Ở khu vực khán giả, điện thoại liên tục được giơ cao để ghi lại các màn trình diễn.

Những tiếng reo hò xen giữa các tiết mục, đặc biệt ở thời điểm nghệ sĩ tương tác trực tiếp với đám đông, khiến không khí phía trước sân khấu nhanh chóng trở nên sôi động hơn.

Sự thay đổi rõ nét nhất đến khi Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện. Nam ca sĩ lần lượt trình diễn nhiều ca khúc quen thuộc trong sự nghiệp, trong đó có Say Tình và Lâu Đài Tình Ái. Những giai điệu quen thuộc kéo khán giả vào phần giữa của đêm nhạc, khi không gian phía trước sân khấu bắt đầu trở nên sôi động hơn. Khán giả hát theo những ca khúc có tuổi đời lâu hơn phần lớn tiết mục trước đó, nhiều người vừa nhún nhảy vừa quay lại màn trình diễn.

Không khí không còn dừng ở việc theo dõi nghệ sĩ mà trở thành một phần của tiết mục. Đàm Vĩnh Hưng sau đó kết hợp cùng Bùi Công Nam trong ca khúc Biển Tình. Màn song ca tạo thêm một điểm nhấn cho chương Yêu “See” Mê, kết nối màu sắc của một tên tuổi lâu năm với thế hệ nghệ sĩ trẻ trên cùng sân khấu.

Nếu 2 chương đầu đưa khán giả đi qua nhiều sắc thái của tình yêu, chương cuối Yêu “So” Đậm tiếp tục đẩy nhịp chương trình lên cao. Phương Ly xuất hiện với loạt ca khúc quen thuộc với khán giả trẻ như Anh Là Ai, Anh Là Ngoại Lệ Của Em hay Vỗ Tay. Các tiết mục được nối tiếp với phần tương tác cùng khán giả, đưa không khí từ thưởng thức sang hoàn toàn ​​tận hưởng.

Càng về cuối, ​​sự sôi động càng rõ nét hơn. Những cánh tay giơ cao, điện thoại bật sáng và tiếng hát của khán giả xuất hiện dày đặc hơn qua từng tiết mục. Quang Hùng MasterD tiếp tục đẩy cao trào với phần trình diễn gồm nhiều ca khúc, trong đó có Là Vì Em và Thủy Triều.

Với các bản hit quen thuộc, phần hát của khán giả nhiều thời điểm hòa cùng giọng ca sĩ. Đám đông phía dưới sân khấu duy trì năng lượng đến những phút cuối.

Từ một đêm nhạc mở đầu bằng những tiết mục trẻ trung, concert liên tục tăng nhịp qua từng chương. Sự thay đổi không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn thể hiện qua phản ứng của đám đông, từ theo dõi sân khấu, quay video, hát theo đến nhảy cùng nhau trong những tiết mục cuối.

Tiếng Yêu là đêm concert thứ 2 trong khuôn khổ TikTok Food Fest 2026, sau Tiếng Thương diễn ra tối 25/9. Hai đêm nhạc quy tụ tổng cộng 24 nghệ sĩ, bên cạnh chuỗi hoạt động ẩm thực, giải trí và kết nối cộng đồng của lễ hội.

Sau 2 ngày diễn ra tại Công viên bờ sông Sài Gòn, TikTok Food Fest 2026 đi đến chặng cuối. Từ một món ăn, một sở thích hay một ca khúc, những người xa lạ được đưa về cùng một không gian để chia sẻ trải nghiệm, kết nối và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.