53 cô gái check in tại cột mốc Km0

Các thí sinh lưu lại khoảnh khắc bên cột mốc Km0 trong hành trình trải nghiệm Tuyên Quang. Video: Công Hướng.

Từ 6h, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại cột mốc Km0 ở phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang. Trong sắc áo cờ đỏ sao vàng, các cô gái lưu lại những khoảnh khắc chung tại địa danh vốn quen thuộc với du khách trên hành trình khám phá vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Cột mốc Km0 từ lâu trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách khi đến khu vực Hà Giang. Đây là nơi đánh dấu điểm khởi đầu cho hành trình lên các địa danh nổi tiếng như Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Sau khi Hà Giang và Tuyên Quang hợp nhất, cột mốc được giữ nguyên và tiếp tục là điểm nhấn du lịch của tỉnh Tuyên Quang.

Với nhiều du khách, bức ảnh tại Km0 gần như trở thành kỷ niệm không thể thiếu trước khi bắt đầu hành trình khám phá miền đá phía Bắc. Trong những năm qua, địa điểm này thường xuyên xuất hiện ở lịch trình của các đoàn khách và là tọa độ check-in được giới trẻ yêu thích.

53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng diện áo cờ đỏ sao vàng check-in tại cột mốc Km0 ở phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Như Ý.

Từ An Giang đến Km0

Giữa 53 thí sinh, Neang Lin - cô gái Khmer đến từ An Giang - có cảm nhận đặc biệt khi lần đầu trải nghiệm hành trình tại vùng đất này.

Neang Lin cho biết cô hạnh phúc khi được chạm tay vào cột mốc Km0. Từ một cô gái miền Tây Nam Bộ, hành trình Hoa hậu Việt Nam đưa cô đến những vùng đất xa hơn, nơi cảnh quan, văn hóa và lịch sử đem lại những trải nghiệm khác biệt.

“Với em, mọi khoảnh khắc tại đây đều thú vị”, Neang Lin chia sẻ.

Nếu Km0 mang đến cảm giác háo hức của một điểm bắt đầu, ngày trước đó tại Tuyên Quang lại đem đến cho cô nhiều khoảng lặng. Neang Lin cho biết cô rưng rưng khi viếng thăm các địa chỉ tưởng niệm liệt sĩ và nghe những câu chuyện về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

“Những kiến thức, con số trong sách giáo khoa trở nên sống động, cảm nhận rõ nỗi đau, sự hy sinh của người lính và gia đình phía sau. Lúc ấy, em thấy đau lòng, cảm xúc rất chạm”, cô nói.

Với Neang Lin, chuyến đi còn mở ra những hiểu biết về con đường Hạnh Phúc - tuyến Quốc lộ 4C dài khoảng 185 km, nối khu vực Hà Giang với các xã vùng cao. Tuyến đường được mở trong những năm tháng gian khó, trở thành ký ức đặc biệt của vùng đất này.

Những câu chuyện về Vị Xuyên, con đường Hạnh Phúc và con người từng sống, chiến đấu, lao động trên vùng đất này khiến cô gái miền Tây cảm nhận rõ hơn giá trị hành trình mà mình đang trải qua.

Neang Lin từng chia sẻ mong muốn thông qua Hoa hậu Việt Nam giới thiệu văn hóa Khmer và quê hương An Giang đến với nhiều người hơn. Bởi vậy với cô, hành trình đến Tuyên Quang cũng là dịp để mở rộng góc nhìn về đất nước có nhiều vùng đất, nhiều cộng đồng văn hóa và những câu chuyện lịch sử khác nhau.

“Có thể với nhiều du khách, Km0 là nơi nhất định phải check-in khi đến Hà Giang. Với em, hôm nay nơi này còn có ý nghĩa khác, bởi đây là một trong những điểm chúng em cùng nhau lưu lại kỷ niệm trong hành trình Hoa hậu Việt Nam", thí sinh Lê Trần Bảo My nói.

Không chỉ ghi lại những bức ảnh đẹp, các thí sinh còn có cơ hội tìm hiểu thêm câu chuyện lịch sử, văn hóa gắn với vùng đất Tuyên Quang. Ảnh: Như Ý.

Càng đi càng thêm yêu quê hương

Nguyễn Phương Nghi cho biết cô có cảm giác háo hức khi lần đầu đặt chân đến khu vực Hà Giang - Tuyên Quang.

Trước đó, tại Lai Châu, các thí sinh được trải nghiệm văn hóa, đời sống người dân địa phương, đến đồi chè Tân Uyên, bản Sì Thâu Chải và Ô Quy Hồ. Những trải nghiệm ấy giúp Phương Nghi có cơ hội trực tiếp nhìn thấy cảnh sắc trước đây cô chỉ biết qua hình ảnh và phim ảnh.

Đến Tuyên Quang, cảm giác ấy tiếp tục được nối dài.

“Từ cô gái chưa từng có trải nghiệm đến những vùng đất xa, em thực sự vỡ òa khi đặt chân tới Hà Giang”, Phương Nghi chia sẻ.

Tại Km0, 53 thí sinh cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng, ghi lại hình ảnh trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nếu với du khách, Km0 là nơi đánh dấu điểm bắt đầu của hành trình lên cao nguyên đá, với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam, đây lại là dấu mốc trong hành trình khám phá đất nước.

“Đứng ở Km0, em có cảm giác mình đang ở một điểm xuất phát mới. Hành trình phía trước còn rất dài và em mong mình tiếp tục có thêm nhiều trải nghiệm như thế này, được gặp gỡ nhiều người và hiểu hơn về văn hóa, lịch sử của các vùng miền", thí sinh Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ.

Từ miền Tây Nam Bộ đến vùng núi phía Bắc, từ những trải nghiệm văn hóa ở Lai Châu đến câu chuyện lịch sử tại Vị Xuyên và nay là khoảnh khắc đứng bên Km0, các cô gái có thêm những lát cắt khác nhau về quê hương.

“Km0 với em giống như một điểm bắt đầu. Từ đây, mọi người có thể tiếp tục đi qua những cung đường rất đẹp của Hà Giang. Còn với chúng em, đây cũng là một dấu mốc trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Em muốn lưu giữ khoảnh khắc này như một kỷ niệm của tuổi trẻ”, thí sinh Tạ Thị Hoa chia sẻ.