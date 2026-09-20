Hơn 1.000 người tham gia lễ phát động Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2026
Sáng nay, 20-9, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2026. Sự kiện thu hút hơn 1.000 người tham dự, trong đó có khoảng 500 cán bộ, công nhân môi trường của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hon-1000-nguoi-tham-gia-le-phat-dong-chien-dich-lam-cho-the-gioi-sach-hon-2026-post872492.html