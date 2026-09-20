Hơn 1.000 người tham gia lễ phát động Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2026

Ngày 10-3-1945, cuộc khởi nghĩa Thanh La bùng nổ và sự ra đời của châu Tự Do không đơn thuần là thắng lợi quân sự mang tính địa phương mà là bước ngoặt chiến lược, một cú hích quân sự - chính trị táo bạo do đồng chí Song Hào (sau đó là Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị) trực tiếp chỉ đạo từ đại bản doanh Tân Trào. Bằng tư tưởng quân sự nhạy bén kết hợp với nghệ thuật phát động quần chúng “lấy dân làm gốc”, đồng chí Song Hào đã đặt nền móng kiến tạo vùng căn cứ địa hoàn chỉnh về mọi mặt.