Gia Lai mở cuộc thi sáng tác biểu trưng, hội tụ sắc màu đại ngàn và biển cả

Không gian Gia Lai hiện nay trải rộng từ đại ngàn đến miền biển, tạo nên sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và tiềm năng du lịch

Cuộc thi nhằm lựa chọn mẫu biểu trưng (logo) có tính khái quát cao, thể hiện bản sắc văn hóa, lịch sử, con người cùng tiềm năng, thế mạnh phát triển của tỉnh sau sáp nhập.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, hệ thống biểu tượng tiêu biểu của tỉnh là sự hội tụ các giá trị lịch sử, văn hóa của vùng Đông và Tây Gia Lai. Vùng Đông Gia Lai nổi bật với hào khí Tây Sơn, di sản văn hóa Chămpa, không gian văn hóa biển cùng các di sản như Võ cổ truyền Bình Định, Hát bội và Bài chòi.

Vùng Tây Gia Lai gắn với Di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, nhà rông Bahnar, Jrai cùng các biểu tượng thiên nhiên như núi Hàm Rồng, Chư Đăng Ya, Biển Hồ (T'Nưng), Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Cao nguyên Kon Hà Nừng.

Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi Hội Mỹ thuật Việt Nam thông tin về cuộc thi đến các hội văn học nghệ thuật, hội nghề nghiệp, trường đại học, cao đẳng cùng hội viên, họa sĩ, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu quan tâm tham gia.