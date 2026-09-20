Xúc động ngày đón liệt sĩ trở về sau gần 60 năm nằm lại chiến trường

Ngày 20/9, chính quyền phường Cửa Lò (Nghệ An) và thân nhân tổ chức lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết. Trước đó một ngày, hài cốt liệt sĩ Thiết đã được đưa từ tỉnh Tây Ninh trở về quê nhà.

Dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa nhưng hàng trăm người đã có mặt, cầm theo cờ Tổ quốc, xếp hàng hai bên đường để đón người con của quê hương trở về sau gần 60 năm nằm lại ở chiến trường.

Dù trời mưa, hàng trăm người cầm theo cờ Tổ quốc, xếp hàng hai bên đường để đón hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết. Ảnh: Kim Long

Trong đoàn người đón liệt sĩ Thiết trở về hôm nay không còn bóng dáng cha mẹ hay các anh, chị. Những người đội mưa đón anh về là cháu, chắt, trong đó phần lớn mới “gặp” anh qua lời kể của người thân.

Bà Hoàng Thị Khấn (SN 1962, cháu gọi liệt sĩ Thiết bằng chú) cho biết liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết là con út trong gia đình có 5 người con ở xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc cũ, nay là xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An.

Gần 60 năm xa quê, người chiến sĩ năm xưa đã trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ. Ảnh: Kim Long

Tháng 10/1963, người lính trẻ lên đường nhập ngũ, khi mới cưới vợ vỏn vẹn được 7 ngày. Hoàng Ngọc Thiết được biên chế vào Đại đội 13, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 16, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Sau thời gian chiến đấu, ngày 30/9/1967, tiểu đội phó Hoàng Ngọc Thiết hy sinh...

Liệt sĩ Thiết hy sinh khi chưa được hưởng niềm vui làm cha. Người vợ của liệt sĩ sau 10 năm chồng hy sinh mới chịu tái giá. Theo người thân, dù đã đi bước nữa nhưng vợ của liệt sĩ luôn sống trọn tình, trọn nghĩa với gia đình chồng cũ cho đến khi qua đời.

Suốt nhiều năm, người thân trong gia đình bà Khấn tìm kiếm thông tin nơi an táng liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết nhưng không có kết quả. Năm 2017, bà Hoàng Thị Xuyên (cháu gọi liệt sĩ Thiết bằng cậu) tra cứu thông tin về phần mộ liệt sĩ trên dữ liệu các nghĩa trang, phát hiện có tên liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết với các thông tin trùng khớp trong phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Chính quyền địa phương, người thân tổ chức lễ đón liệt sĩ cách nghiêm trang. Ảnh: Kim Long

Tuy nhiên, vì nhiều lí do, gia đình chưa thể cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê nhà. Mới đây, với sự hỗ trợ của chính quyền và nhóm thiện nguyện, gia đình quyết định vào Tây Ninh làm thủ tục đưa liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết về với quê hương bản quán.

Gần 60 năm xa quê, người chiến sĩ năm xưa đã trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ, nơi quê hương luôn ghi nhớ và tri ân sự hy sinh cao cả của người con đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.