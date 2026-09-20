Miss Cosmo Vietnam 2026 Đỗ Cẩm Ly 'đụng hàng' Phương Mỹ Chi

Giữa lúc hát xoan được khán giả trẻ chú ý qua sản phẩm mới của Phương Mỹ Chi, Miss Cosmo Vietnam 2026 Đỗ Cẩm Ly bất ngờ gây chú ý khi hé lộ phân cảnh đặc biệt trong hình hiệu Road To Miss Cosmo 2026. Đáng nói, người đẹp cũng lựa chọn hát xoan - chất liệu văn hóa đặc trưng của vùng Đất Tổ để mở đầu câu chuyện cô chuẩn bị mang đến đấu trường quốc tế.

Trong video hé lộ hình hiệu, Đỗ Cẩm Ly xuất hiện tại Đình Hùng Lô, giữa không gian diễn xướng truyền thống cùng các nghệ nhân hát xoan. Thay vì lựa chọn một bối cảnh hiện đại, đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2026 đưa khán giả trở về với không gian văn hóa bản địa, nơi những làn điệu hát xoan được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Miss Cosmo Vietnam 2026 Đỗ Cẩm Ly bất ngờ gây chú ý khi hé lộ phân cảnh đặc biệt.

Điểm thú vị là phân cảnh của Đỗ Cẩm Ly có sự đồng điệu về âm nhạc với sản phẩm mới Thử Lòng Quân Tử của Phương Mỹ Chi. Trong Road To Miss Cosmo 2026, phần hình ảnh hát xoan được kết hợp cùng âm nhạc từ ca khúc này, tạo nên một cách kể khác trên cùng chất liệu văn hóa.

Nếu Phương Mỹ Chi đưa hát xoan vào không gian âm nhạc đương đại, Đỗ Cẩm Ly lại đặt chất liệu truyền thống ấy trong hành trình của một đại diện nhan sắc Việt Nam trên đường đến với đấu trường quốc tế. Một bên kể chuyện bằng âm nhạc, một bên kể câu chuyện văn hóa thông qua hình ảnh, thời trang và hành trình của một người đẹp.

Đặc biệt, điểm kết nối giữa hai dự án còn đến từ Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lịch, Trùm phường Xoan An Thái, tỉnh Phú Thọ. Bà là người đồng hành cùng Đỗ Cẩm Ly trong phân cảnh hát xoan và đồng thời tham gia cố vấn phần hát xoan trong MV Thử Lòng Quân Tử của Phương Mỹ Chi.

Đỗ Cẩm Ly lại đặt chất liệu truyền thống trong hành trình của một đại diện nhan sắc Việt Nam trên đường đến với đấu trường quốc tế.

Sự trùng hợp thú vị này tạo nên một điểm chạm giữa hai gương mặt Gen Z đang cùng tìm kiếm những cách khác nhau để đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ. Hát xoan vốn là loại hình nghệ thuật dân gian gắn với vùng Đất Tổ, nay tiếp tục xuất hiện trong những sản phẩm dành cho thế hệ khán giả mới.

Với Đỗ Cẩm Ly, việc lựa chọn hát xoan cho Road To Miss Cosmo 2026 cũng cho thấy câu chuyện cô muốn mang đến cuộc thi không chỉ dừng ở sắc đẹp. Từ một không gian văn hóa của Phú Thọ, người đẹp mở ra hành trình giới thiệu những giá trị truyền thống Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Việc lựa chọn hát xoan cho thấy câu chuyện Đỗ Cẩm Ly muốn mang đến cuộc thi không chỉ dừng ở sắc đẹp.

Trong khi đó, sự xuất hiện gần như song hành của hát xoan trong sản phẩm của Phương Mỹ Chi và hành trình Miss Cosmo Vietnam 2026 cũng khiến chất liệu văn hóa này có thêm một đời sống mới trên các nền tảng dành cho khán giả trẻ. Đây là điểm giao thoa thú vị giữa âm nhạc, sắc đẹp và văn hóa, khi những giá trị tưởng như quen thuộc được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại hơn.