Sáng 20-9, Hội Những người ái mộ bác sĩ A. Yersin tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 163 năm ngày sinh bác sĩ A. Yersin (22-9-1863 – 22-9-2026). Đến dự có ông Benjamin Müller – Phó Đại sứ kiêm đại biện lâm thời Đại sứ quán Liên bang Thụy Sĩ tại Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tấn Tuân – nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Hữu Hoàng – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã xem phim và cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của bác sĩ A. Yersin; cũng như tình cảm và những việc làm ý nghĩa của ông dành cho vùng đất, người dân Nha Trang – Khánh Hòa. Bác sĩ A. Yersin sinh ngày 22-9-1863, tại làng La Vaux, hạt Valid, Thụy Sĩ. Ông là bác sĩ y khoa, nhà vi khuẩn học, nhà nông học và cũng là một nhà thám hiểm.

Ông Benjamin Müller xem các tác phẩm về bác sĩ A. Yersin được trưng bày tại buổi lễ.

Năm 1888, ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa là một trong những học trò xuất sắc nhất của nhà bác học Louis Pasteur. Năm 1891 ông đặt chân đến Nha Trang – Khánh Hòa và sống, làm việc tại đây đến cuối đời. Bác sĩ A. Yersin đã cống hiến cho nhân loại nhiều công trình khoa học có giá trị. Ông hợp tác cùng Emile Roux tìm ra độc tố bạch hầu; nghiên cứu ký ninh trị bệnh sốt rét. Năm 1894, bệnh dịch hạch bùng phát ở Hồng Kông – Trung Quốc, ông là người đầu tiên tìm ra vi khuẩn dịch hạch và nghiên cứu điều chế thành công huyết thanh chữa trị bệnh này.

Lãnh đạo Hội Những người ái mộ bác sĩ A. Yersin tri ân các doanh nghiệp, mạnh thường quân đồng hành trong hoạt động xã hội, thiện nguyện.

Tại Việt Nam, bác sĩ A. Yersin là người sáng lập ra Viện Pasteur Nha Trang; thành lập và là Hiệu trưởng đầu tiên Trường Đại học y khoa Đông Dương - tiền thân của Trường Đại học Y Hà Nội ngày nay. Bác sĩ A. Yersin gắn bó với người dân Nha Trang – Khánh Hòa. Ông khám bệnh cho người dân nghèo; theo dõi thời tiết, khí tượng cho mỗi chuyến đi biển của ngư dân; ngôi nhà của ông là nơi trú ngụ của người dân xóm Cồn mỗi khi có bão. Ngày 1-3-1943, bác sĩ A. Yersin qua đời và được chôn cất tại Suối Dầu theo đúng di nguyện của ông. Năm 2013, bác sĩ A. Yersin được Chính phủ truy tặng danh hiệu Công dân Danh dự Việt Nam.

Tiếp nối tinh thần A. Yersin, gần 35 năm qua Hội Những người ái mộ bác sĩ A. Yersin được thành lập và ngày càng có nhiều hoạt động từ thiện, xã hội hướng đến cộng đồng, những người gặp khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, hội cũng lan tỏa, phổ biến về những thành tựu của bác sĩ A. Yersin; góp phần bảo tồn những di tích, hiện vật liên quan đến bác sĩ A. Yersin…

Ông Benjamin Müller phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp hình lưu niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Benjamin Müller bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước những cống hiến của bác sĩ A. Yersin; cũng như tình cảm của người dân Nha Trang – Khánh Hòa dành cho bác sĩ A. Yersin từ trong quá khứ đến tận hôm nay. Bác sĩ A. Yersin đã để lại cho Thụy Sĩ và Việt Nam nhịp cầu hữu nghị, đưa tri thức vào phục vụ cuộc sống. Sau 163 năm, bác sĩ A. Yersin vẫn tiếp tục gửi đến những thông điệp mạnh mẽ và mỗi người đều thấy có trách nhiệm làm cho di sản đó được sống mãi.