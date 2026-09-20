Quê nhà Hoàng Thùy Linh có một kho báu xanh giữa núi rừng, càng đi sâu càng thấy thú vị

Nhắc đến Tam Đảo - quê nhà của ca sĩ Hoàng Thùy Linh, nhiều người thường nghĩ ngay đến một thị trấn nằm giữa núi cao, nơi quanh năm có khí hậu mát mẻ, những buổi sáng chìm trong mây và các cung đường quanh co giữa núi rừng. Thế nhưng, phía sau vẻ quen thuộc ấy còn có một “kho báu” xanh rộng lớn, đó là Vườn quốc gia Tam Đảo.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Vườn quốc gia Tam Đảo nằm trên dãy núi Tam Đảo và là một khu rừng đặc dụng có giá trị về bảo tồn thiên nhiên. Không gian nơi đây không chỉ gây ấn tượng bởi màu xanh trải dài mà còn bởi hệ sinh thái phong phú, cảnh quan núi rừng và những giá trị tự nhiên được gìn giữ qua thời gian. Theo cơ quan quản lý, Vườn có chức năng bảo vệ, phát triển bền vững rừng đặc dụng, bảo tồn đa dạng sinh học, thực vật, động vật rừng, đồng thời phát huy các giá trị cảnh quan và phát triển du lịch sinh thái theo quy định.

Vẻ đẹp của vườn quốc gia Tam Đảo. Ảnh: báo Vĩnh Phúc

Đi sâu vào không gian rừng, cảm giác đầu tiên dễ nhận thấy là sự thay đổi rõ rệt của cảnh quan. Những công trình, hàng quán và nhịp sống đông đúc dần được thay thế bằng cây xanh, đường rừng và không khí mát lành. Với những người thích khám phá thiên nhiên, đây là một cách khác để cảm nhận Tam Đảo, chậm rãi hơn và gần với núi rừng hơn.

Giá trị của Vườn quốc gia Tam Đảo không nằm ở một điểm tham quan duy nhất. Điều thú vị lại đến từ chính hệ sinh thái rộng lớn, nơi rừng, địa hình núi và các sinh cảnh tự nhiên cùng tạo nên một bức tranh nhiều lớp.

Với cảnh quan thiên nhiên đẹp, khí hậu trong lành, Vườn Quốc gia Tam Đảo thu hút nhiều du khách tới tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Kim Ly

Bởi vậy, mỗi chuyến đi vào rừng có thể mang đến một cảm nhận khác nhau. Có lúc du khách chỉ đơn giản là đi giữa những tán cây xanh, nghe tiếng gió và cảm nhận không khí mát lạnh. Có lúc cảnh vật mở ra với những khoảng núi rừng rộng hơn, khiến hành trình trở thành một chuyến “đổi gió” đúng nghĩa sau những ngày ở phố.

Không gian này cũng có giá trị lớn về đa dạng sinh học. Vườn quốc gia Tam Đảo được cơ quan quản lý xác định là nơi bảo tồn các nguồn gen sinh vật, hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên; đồng thời thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục, cứu hộ sinh vật rừng và phát triển du lịch sinh thái.

Khung cảnh xanh mát khiến những ai thích khám phá đều mê mẩn. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Chính sự đa dạng ấy khiến Vườn quốc gia Tam Đảo không chỉ phù hợp với những người thích chụp ảnh. Đây còn là không gian để du khách quan sát thiên nhiên, tìm hiểu về rừng và trải nghiệm cảm giác tạm rời khỏi những ồn ào thường ngày.

Đặc biệt, vào những ngày thời tiết chuyển mùa, màu xanh của núi rừng càng trở nên nổi bật. Mây có thể lững lờ trên các sườn núi, hơi ẩm khiến cây cối thêm xanh và không gian trở nên dịu mát. Những khoảnh khắc như vậy tạo nên một Tam Đảo rất khác so với hình ảnh đông đúc thường thấy vào những ngày cuối tuần.

Khung cảnh rừng núi ngút ngàn. Ảnh: Sưu tầm

Tuy nhiên, khám phá rừng cũng cần đi cùng ý thức bảo vệ thiên nhiên. Du khách nên tuân thủ hướng dẫn của đơn vị quản lý, không tự ý đi vào những khu vực hạn chế, không xả rác, không bẻ cây, bắt hoặc làm ảnh hưởng đến động vật hoang dã. Một chuyến đi đáng nhớ không chỉ nằm ở những bức ảnh đẹp mà còn ở việc giữ nguyên vẻ tự nhiên của nơi mình vừa đi qua.

Với những người đã quen với một Tam Đảo nhiều mây và nhiều điểm check-in, Vườn quốc gia Tam Đảo có thể mở ra một góc nhìn khác: một Tam Đảo xanh, sâu và yên tĩnh hơn. Càng rời xa những khu vực đông người, du khách càng có cơ hội cảm nhận rõ hơn giá trị của khu rừng nằm giữa dãy núi này.