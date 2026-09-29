2 cá thể tê tê Java được người dân giao nộp

Ngày 29/9, thông tin từ lực lượng kiểm lâm thành phố Huế cho biết, ông Hồ Đức Khanh, trú tại xã Hưng Lộc, đã giao nộp 2 cá thể tê tê Java cho Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam thành phố.

Ông Hồ Đức Khanh, trú tại xã Hưng Lộc, đã giao nộp 2 cá thể tê tê Java cho Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam thành phố Huế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm phối hợp với UBND xã Hưng Lộc tổ chức tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã do người dân giao nộp.

Tê tê Java là loài động vật hoang dã quý hiếm, có giá trị bảo tồn cao. Loài này đang được xếp ở mức Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ IUCN và thuộc Phụ lục I CITES. Tại Việt Nam, tê tê Java thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ.

Theo quy định pháp luật hiện hành, các hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép các loài động vật được pháp luật bảo vệ có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy tính chất, mức độ, số lượng và các tình tiết liên quan.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng góp phần ngăn chặn nguy cơ săn bắt, mua bán trái phép, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng chuyên môn chăm sóc, cứu hộ và đưa các cá thể đủ điều kiện trở lại môi trường tự nhiên.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện, bắt gặp động vật hoang dã quý hiếm cần thông báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng kiểm lâm, không tự ý mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt.

Hành động giao nộp của ông Hồ Đức Khanh là một việc làm thiết thực, góp phần chung tay bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ đa dạng sinh học trên địa bàn.