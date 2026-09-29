Khởi tố 11 đối tượng lôi kéo học sinh, sinh viên bán tài khoản ngân hàng

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CÔNG AN TỈNH TUYÊN QUANG

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng bị xác định đã lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng để bán với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tài khoản.

Nhóm này hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, thường xuyên sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các phương thức che giấu thông tin để liên lạc, trao đổi, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy vết.

Bước đầu, cơ quan công an xác định L.Đ.H. (sinh năm 1999, trú tỉnh Hưng Yên), L.Q.Đ. (sinh năm 1999, trú TP Hà Nội) và N.V.T. (sinh năm 1995, trú TP Bắc Ninh) là những người cầm đầu đường dây.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng cầm đầu lợi dụng vỏ bọc kinh doanh, mở văn phòng cho thuê, sửa chữa chung cư, nhà trọ tại Hà Nội để tiếp cận, lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng còn thuê chính những học sinh, sinh viên này tiếp tục rủ rê bạn bè, người thân mở tài khoản để bán với mức giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tài khoản.

Sau khi thu mua, các đối tượng sử dụng các tài khoản ngân hàng này để thực hiện giao dịch trên các sàn ngoại hối (Forex), với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.