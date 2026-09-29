Thả cá thể vích nặng 70kg về biển

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 28/9, trong lúc khai thác thủy sản trên biển, ông Phạm Việt Khai (SN 1989, trú ấp Chợ Thủ, xã Tân Ân) phát hiện một cá thể vích mắc vào giàn lưới.

Sau khi đưa cá thể vích về chăm sóc tạm thời, ông Khai chủ động thông báo cho Đồn Biên phòng Tam Giang Tây.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Tam Giang Tây phối hợp Công an xã Tân Ân kiểm tra, chăm sóc cá thể vích.

Đến sáng 29/9, sau khi chăm sóc, các lực lượng chức năng phối hợp đưa cá thể vích trở lại môi trường tự nhiên.

Đồn Biên phòng Tam Giang Tây phối hợp công an xã Tân Ân thả cá thể vích 70kg về biển

Trung tá Nguyễn Minh Nhông, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Giang Tây, cho biết vích là loài động vật biển quý hiếm, có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái biển và đang đứng trước nguy cơ suy giảm số lượng.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Nhông, việc ngư dân chủ động thông báo khi phát hiện vích mắc lưới góp phần bảo vệ các loài động vật biển quý hiếm và nguồn lợi biển.