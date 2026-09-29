Khởi tố Chủ tịch công ty du lịch về tội tham ô tài sản

Thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Tuấn Dũng (SN 1980, trú phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội) về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Tuấn Dũng. Ảnh: CAQN

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Mặt trời Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực du lịch, có 3 cổ đông sáng lập.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian giữ chức Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, Triệu Tuấn Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tự lập một tài khoản ngân hàng mới đứng tên công ty nhằm nhận tiền từ việc bán tàu.

Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản này, Dũng được cho là có thể tự ý rút tiền, chuyển khoản mà các cổ đông còn lại không kiểm soát được.

Để che giấu giá trị thực tế của giao dịch, Dũng còn thỏa thuận với người mua tàu chia khoản tiền thanh toán thành hai phần, gồm một khoản ghi trong hợp đồng và một khoản thanh toán ngoài hợp đồng. Qua đó, số tiền bán tàu thực tế không được thể hiện đầy đủ với các cổ đông khác.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Quảng Ninh) xác định hành vi của Triệu Tuấn Dũng có dấu hiệu phạm tội “Tham ô tài sản”, từ đó ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Tuấn Dũng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.