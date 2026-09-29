Dấu ấn cuộc đời: Trận đấu vòng hai (Phần 12)

Tôi mới về phòng Đặc Công Mặt trận 579 chưa được mấy hôm, đang leo cây vú sữa bên nhà hớn hở được bữa no nê quả chín; thứ mà lần nào ở phía trước về cũng được anh Vũ trợ lý rất quý tôi hái cho ăn!

"Xuống ngay! .. anh Dân trưởng phòng gọi!...

Tôi tụt xuống rất nhanh, tưởng anh sợ tôi ngã... nhưng chưa kịp nói gì, thì anh chỉ vào trong nhà nói: "Tư lệnh muốn gặp mày; vào ngay đi

Tôi chỉnh lại tác phong cho nghiêm túc rồi vào đứng Nghiêm: "Chào Tư lệnh!"

Thượng tướng Nguyễn Chơn - Ảnh : Tư liệu

Ông vẫy và bảo: "Ngồi xuống đây... cậu là Dũng à?"

Rồi nói luôn: "Ôi thanh niên thế này, phải về đơn vị thôi! Chứ ở cơ quan không phù hợp..."

Tôi định nói; nhưng ông cắt lời và nói một loạt...

"Cậu không cần nói nữa mình đã nghe qua cơ quan biết hết rồi"...

"Nghỉ mấy hôm rồi về 407 thay thằng Dĩnh... nó lớn tuổi rồi không phù hợp nữa..."

Tôi nói: "Anh Dĩnh là đàn anh thế hệ đầy kinh nghiệm...!" Nhưng ông không muốn nghe và nói luôn như đã kết luận...

"Nó trước thì được nhưng bây giờ thì không được... cậu về chỉ cần một năm diệt được hai tên địch là hoàn thành nhiệm vụ rồi..."

Tôi buột miệng nói luôn: "Nếu vậy thì thủ trưởng giải tán cái đơn vị ấy đi! Để một mình tôi một năm tôi cũng diệt được chắc chắn hơn hai thằng địch".

Hình như ông chỉ chờ có vậy và ông nói luôn: "Đấy vậy mà hai năm nay nó không đánh được thằng địch nào mà còn bỏ cả tử sĩ bên đất Thái đấy..."!

Tôi cũng không muốn phân bua mà cũng đề nghị luôn: "Em không muốn ở cơ quan nhưng khi xuống 407 em đề nghị mấy vấn đề". Ông bảo: "Mấy vấn đề cũng được hết..."

Tôi kiến nghị với Tư lệnh: Tôi phải có quyền bố trí nhân sự; thay người để chọn đúng người có năng lực, phẩm chất!...

Ông nói luôn: "Cái đó rất đúng! Sẽ cho trưởng phòng Đặc công, Cán bộ, Tổ chức cùng đi luôn và chỉ định cậu vào Đảng ủy; giao cậu chủ trì kiểm điểm xử lý và trong việc sắp xếp lại nhân sự của toàn đơn vị"...

Vậy là tất cả Tư lệnh đã nắm tình hình và đã quyết vượt trên mong đợi của tôi!

Có lẽ có người từng trải sẽ nghĩ: Sao tôi lại kỹ như vậy với cấp mà không có thể bàn cãi...

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng thời ở chiến trường K- Ảnh : NVCC

Khi tôi vào phòng tổ chức thăm hai ông em làm trợ lý cho anh Ngân trưởng phòng là Mùi và Phong... Sau các tâm tình vui vẻ, anh Ngân hỏi tôi: "Sao thằng T... nó đồng hương với mày, mà chỉ sơ xuất làm mất một ít hàng mà em bắt phạt một thành ba thì nó lấy đâu ra tiền nó đền... nó là diện chống Mỹ già; cho nó nghỉ là được rồi chứ...."

Tôi mới nói tất cả cho cả nhà nghe luôn bản chất của vụ việc mà anh Ngân hỏi; khuyên tôi:

Anh T... hồi tiểu đoàn 409 mới thành lập còn muốn làm tiểu đoàn trưởng chứ không muốn anh May vì nghĩ mình đi trước, kinh nghiệm, công lao...

Khi đi chiến đấu... nghe anh em phát biểu khi rút kinh nghiệm trận đánh: "Nay là thủ trưởng chỉ huy, chứ thủ trưởng T thì chúng em chạy rồi!..."

Chưa hết!

Vụ bị phạt: Tôi thấy anh ấy già; nhát; anh em sợ đi chiến đấu với anh, nên đã giao phụ trách hậu cần. Vậy mà đi nhận hàng từ mặt trận về bằng trực thăng nhưng mỗi loại hàng tốt đều mất mỗi loại ba thùng...

Trong khi quân đi chiến đấu còn thiếu tôi phải quy định chỉ phát cho chiến đấu...

Họp ban chỉ huy kiểm điểm, anh ấy nói như trò chơi: "Khi xuống máy bay, tôi về trước nên không biết ai đã lấy".

Tôi chủ trì nghiêm khắc chỉ rõ: "Đi chiến đấu không hoàn thành nhiệm vụ, chết sống cũng bị kỷ luật! Anh phục vụ phía sau và đi máy bay mà hàng về đơn vị lại nói kiểu chợ trời; không biết ai làm mất!... Đây không phải mua bán mà là xử phạt với anh... mỗi thứ mất phải đền một thành ba tính theo giá thị trường..."

Anh kêu không có đủ tiền đền... tôi đã thống nhất anh em trong ban chỉ huy cho anh mỗi người một tháng lương anh nhận lấy rồi trả để làm gương...

Nghe rõ toàn bộ bản chất... anh Ngân nói: "Vậy thì em xử lý rất đúng! Vừa có lý có tình vậy mà nó xuống nó khóc với anh nó bảo nó về bây giờ không còn đồng nào và trách em 'Cạn tàu ráo máng'..."

Có lẽ đây cũng là bài học cho mọi người khi xử lý đối tượng tiêu cực: Sự công bằng, nghiêm minh bất kể mối quan hệ chính là sức mạnh của đơn vị.

Tôi đi cùng đoàn cán bộ của mặt trận về tiểu đoàn...

Các thủ tục công bố quyết định bổ nhiệm... bổ sung cấp ủy và giao chủ trì... xong. Tôi bắt đầu nhập cuộc...!

Phức tạp và căng thẳng nhất là việc xem xét kết luận, xử lý đối với đội ngũ cán bộ...

Theo chỉ đạo: Căn cứ tình hình đơn vị; nguyên nhân...

Xử lý kỷ luật tất cả các thành viên Đảng ủy tiểu đoàn (trừ Tuấn trợ lý chính trị). Cách chức; cảnh cáo... đặc biệt có trường hợp tước quân tịch... bất kể ai...

Nặng nề nhưng kiên quyết; từ trên đến cơ sở đều đồng thuận và nhanh chóng dứt điểm, để củng cố bước ngay vào nhiệm vụ!

Sau đợt củng cố tổ chức. Tôi và anh Trường, anh Hóa (phó chính trị tiểu đoàn) trao đổi đánh giá tình hình nhiệm vụ đi đến quyết định: Phải đánh thắng trận đầu; không cần lớn nhưng phải chắc thắng để củng cố tinh thần ý chí của đơn vị!

Những nguòi lính trinh sát c17 đặc công QK5 sau gần 50 năm gặp lại nhau : Ảnh Từ phải qua trái : Huy Trụng , Nguyễn Tiến Dũng , Phùng ngọc Tú , Lã Xuân Lâm , Nguyễn Văn Mầu , Nguyễn Văn Son- Ảnh : Huy Trụng

Tôi quyết định tập trung toàn bộ tiểu đoàn, quán triệt ý nghĩa và mục tiêu nhiệm vụ. Lấy tinh thần xung phong đi đánh trận này mà không nhất thiết phải có kinh nghiệm!

Còn tôi, tự tin mình có kinh nghiệm để chỉ huy thực hiện ý định và nhiệm vụ.

Chỉ chọn chưa đầy hai chục cán bộ và chiến sĩ! Tôi trực tiếp chỉ huy; Thịnh một sĩ quan Đặc Công vừa ra trường hăng hái xung phong và một số cán bộ trung đội, tiểu đội và chiến sĩ, hướng mục tiêu là luồn sâu vào phía sau khu vực điểm cao 547 nơi sư 307 mới chiếm mà địch thường xuyên phản kích...

Vòng xa bên phải khu vực mục tiêu; luồn sâu vào phía sau địch; vượt qua hai tuyến đường thường xuyên tuần tra của địch... chúng tôi đã nghe tiếng xe ô tô và các hoạt động của địch nhộn nhịp ở nơi mà chúng nghĩ an toàn...

Khu vực rừng già độ che khuất rất tốt... tôi dừng và giấu quân rồi cho Thịnh đi trinh sát... "Chỉ có một lực lượng hơn chục tên rất chủ quan, làm việc vận chuyển hậu cần, và thỉnh thoảng có các lực lượng ra vào hình như nhận hàng hóa, vũ khí"... Thịnh báo cáo với tôi và xin: "Địch quá ít lại rất chủ quan. Anh để em và chỉ cần chục người là giải quyết được... vào đông, không có mục tiêu lại dễ bị lộ..."

Không thỏa mãn với mục tiêu kiểu này, tôi phân vân rồi cũng đành phải giao cho Thịnh thử sức...! Dẫu sao cũng là trận đầu dù không đáng kể! Nhưng với tinh thần của một cán bộ mới vào trận của Thịnh tôi rất hài lòng...!

Không cần chờ trời tối và cũng không lo địch có thể phản ứng kịp khi ta đánh bất ngờ mà chúng chưa bao giờ nghĩ tới! Tôi giao cho Thịnh chỉ huy 10 người bí mật áp sát lực lượng đang tập trung; tập kích bất ngờ ngay lúc trưa rồi quay về vị trí tạm dừng...

Rồi tất cả diễn ra như mong đợi; quân ta diệt địch rút về nhanh chóng và thuận lợi đến mức địch không kịp phản ứng!..,

Tôi cho quân rút về theo đường cũ, vượt qua tất cả các phòng tuyến của địch khi chúng chưa kịp phản ứng gì...!

Trận đánh không phải sinh lực đáng kể; dù không thỏa mãn nhưng ít nhất cũng chứng minh: Không cần phải dày dạn kinh nghiệm; không phải chỉ đánh các mục tiêu gần biên giới; không chỉ đánh ban đêm...! Mà chỉ cần cán bộ chiến sĩ có tinh thần quyết chiến; quyết thắng thì dù địch ở sâu qua nhiều phòng tuyến tuần tra nghiêm ngặt... Ta vẫn có khả năng tiêu diệt địch hoàn thành nhiệm vụ!

Sau trận này dù chúng tôi chưa phấn khởi lắm! Nhưng tinh thần đơn vị đã tiến bộ; nhất là những cán bộ mới được bổ nhiệm; chưa qua chiến đấu đều rất an tâm sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu!

Khi căn cứ Creka ở điểm cao 677 (núi Cụt) Trung đoàn 95 đang bao vây tiến công hai ngày vẫn chưa giải quyết xong... Sư đoàn 307 đã tăng cường một Tiểu đoàn của 94 nhưng tình hình địch vẫn ngoan cố chống cự quyết liệt!.,

Tôi được gọi lên sư đoàn 307 gặp Tư lệnh quân khu!

Mọi việc của sư; của các đơn vị đã được tư lệnh cùng các cơ quan quân khu và mặt trận thực hiện xong!... Đến lượt 407 của tôi!

Tư lệnh Nguyễn Chơn hỏi: "Quân của mày có biết gài mìn không?"

Tôi trả lời: "Quân em chuyên gỡ mìn thì gài mìn có khó gì Tư lệnh!"

Ông nói: "Hiện nay 95 đã vây núi Cụt, đánh hai ngày đêm mà chưa xong! Nhưng ta đã tăng cường và chắc chắn địch sẽ chạy và tiếp viện... tao muốn Đặc Công luồn phía sau bố trí mìn chặn diệt địch, không cho nó chạy và cứu viện, mày có làm được không?"

Tôi trả lời ngay: "Có khó gì đâu thủ trưởng!"

"Vậy mày cần thời gian bao lâu?" Tôi trả lời: "Đi ngay được luôn mà thủ trưởng!"

"Vậy mày huấn luyện ra sao?"

Tôi nói: "Vừa đi vừa huấn luyện cũng được ạ!"

Ông rất vui và hỏi: "Mày có kiến nghị gì không?"

Tôi nói luôn: "Đơn vị em chỉ có một cái xe ô tô! Lốp hỏng hết; lại là lốp đắp. Mùa khô còn có cấp trên phục vụ bảo đảm; nhưng mùa mưa thì chịu... em chỉ muốn xin bộ lốp xe thôi!"

Ông quay ngay sang ông Nghị, phó chủ nhiệm hậu cần quân khu - chủ nhiệm hậu cần chiến dịch nói: "Cấp cho nó một bộ lốp mới; không phải lốp đắp!"...

Tôi rất mừng và chuẩn bị ra về cho nhiệm vụ, thì ông Nghị chạy đến nói riêng rất nhỏ... : "Anh sẽ cấp cho Em một nửa đã nhé! Rồi bất cứ lúc nào em cần cứ điện cho anh anh sẽ giải quyết... vì lốp này dự bị cho xe phục vụ Bộ tư lệnh... thiếu thì không được..."

Tôi nhất trí và vui vẻ cùng anh Vũ trợ lý đặc công ra về để chuẩn bị cho nhiệm vụ luồn sâu, đặt mìn chặn địch phía sau mục tiêu 677 (Núi Cụt)!

Chúng tôi chuẩn bị mọi mặt rồi đi ngay buổi chiều hôm ấy... với tốc độ nhanh nhất có thể và khi giải lao tôi hướng dẫn gài mìn và đặc biệt là bẫy chất nổ để diệt xe tăng địch nếu có (vì lúc đó chúng tôi chưa có mìn chống tăng).

Rồi đã đến tọa độ mục tiêu triển khai nhiệm vụ!

Tôi giao cho Tập đại đội trưởng; Đương đại đội phó chính trị, Lân trung đội trưởng... mỗi người chỉ huy một bộ phận. Gài cả mìn vướng nổ và đạp nổ, trên các con đường địch có thể tiến vào hay rút chạy đến mục tiêu... đặc biệt chú ý trên đường ô tô và nhắc Đương người cán bộ bản lĩnh mà tôi tin tưởng nhất, phải trực tiếp chỉ huy việc gài bẫy bằng hợp chất C4 bó thành khối lượng lớn; dùng mìn K58 đặt làm kích nổ; đào hố sâu và dùng gỗ đủ chịu trọng lượng người đi qua không làm nổ, mà chỉ phương tiện cơ giới mới nổ, để giành cho xe tăng địch có thể tiến vào (theo cách mà tôi nghĩ ra).

Việc bố trí bẫy rất mất thời gian và nhân lực; nhưng rồi tất cả đến gần sáng chúng tôi cũng đã hoàn thành!

Tôi cho quân rút về đơn vị và thầm nghĩ: nếu mà cấp trên cứ cho Đặc Công luồn sâu thành từng toán nhỏ gài mìn; phục kích tiêu diệt các lực lượng địch kiểu này thì hiệu quả sẽ rất tốt...! Chỉ tiếc cấp trên cứ đòi hỏi: phải đánh vào các mục tiêu mà tìm mãi không ra (do địch dùng máy thông tin nghi binh, hoặc tin tình báo không chính xác..) dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ.

Rồi đúng như Tư lệnh dự kiến! Sáng hôm sau trung đoàn 95 tiếp tục tiến công; địch đã tháo chạy và bị tiêu diệt (trong đó có một bộ phận chạy từ sớm vướng mìn chết rải rác khắp khu vực phía ta đã chặn mìn và đặc biệt hai chiếc xe bị phá hủy (nhưng không phải xe tăng)!

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng - Ảnh : NVCC

Trận thứ hai liên tiếp đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ! Được cấp trên biểu dương khen thưởng... chúng tôi lại chuẩn bị mọi mặt cho trận đánh lớn tiếp theo!...

(Còn nữa)