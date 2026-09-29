An ninh hàng không Điện Biên hỗ trợ thủ tục, vận chuyển bệnh nhân bị chấn thương nặng
Ngày 29/9, tại Cảng hàng không Điện Biên, lực lượng an ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Điện Biên) đã phối hợp Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Cảng hàng không Điện Biên hỗ trợ thủ tục, vận chuyển bệnh nhân bị chấn thương nặng từ Điện Biên về Hà Nội cấp cứu, điều trị.
Trước đó, bệnh nhân là anh T.V.T. bị chấn thương nghiêm trọng, nhập viện Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên song được chỉ định chuyển gấp lên tuyến Trung ương để kịp thời can thiệp y tế.
Nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ gia đình bệnh nhân T.V.T., lực lượng an ninh hàng không Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Điện Biên đã nhanh chóng triển khai phương án phối hợp đại diện VietnamAirlines và Cảng hàng không Điện Biên để sẵn sàng phục vụ.
Rất khẩn trương, cán bộ, chiến sĩ an ninh hàng không tại sân bay Điện Biên đã ưu tiên tối đa các thủ tục hàng không; rà soát quy trình kiểm tra an ninh nhanh chóng, đúng quy định và cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ bệnh nhân T.V.T. di chuyển, sắp xếp vị trí chuyên dụng trên tàu bay, bảo đảm sức khỏe cho bệnh nhân trong suốt hành trình di chuyển.
Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương và tinh thần trách nhiệm của các lực lượng, chuyến bay chở bệnh nhân đã khởi hành đúng kế hoạch, rút ngắn tối đa thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho quá trình điều trị của bệnh nhân.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/an-ninh-hang-khong-dien-bien-ho-tro-thu-tuc-van-chuyen-benh-nhan-bi-chan-thuong-nang-post991786.html