Bắt 5 người dùng đá cuội giả thiên thạch triệu USD để lừa đảo

Ngày 29-9, Công an TPHCM cho biết, Phòng PC02 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can gồm Lê Hoàng Giang (sinh năm 1974, được xác định là người cầm đầu); Nguyễn Việt Thanh (sinh năm 1978), Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1980, cùng ngụ TP Cần Thơ), Ka Dẻh (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Xa Thị Mỹ Tiên (sinh năm 1977, ngụ tỉnh An Giang).

Công an khởi tố, bắt giam 5 người về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: CATP

Theo Công an TPHCM, nhóm của Lê Hoàng Giang phân công vai trò cụ thể, giả làm chủ hàng, nhà đầu tư, doanh nhân để tiếp cận nạn nhân.

Các đối tượng giới thiệu những viên đá cuội thông thường là “đá thiên thạch” có giá trị lên đến hàng triệu USD, tạo lòng tin, dẫn dụ nạn nhân tham gia giao dịch rồi chiếm đoạt tiền.

Số tiền bị chiếm đoạt đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CATP

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời mua bán, đầu tư vào những vật thể được quảng cáo có giá trị đặc biệt cao nhưng không có căn cứ kiểm chứng khoa học. Cơ quan công an đề nghị những người đã giao tiền hoặc có thông tin liên quan đến nhóm trên liên hệ Phòng PC02 Công an TPHCM để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.