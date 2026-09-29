Người dân Tri Tôn giao nộp cá thể rùa răng quý hiếm

Ông Nguyễn Hữu An giao nộp cá thể rùa răng quý hiếm cho ngành chức năng.

Ngày 29/9, trong lúc bắt ốc bươu vàng trên ruộng gần nhà, ông Nguyễn Hữu An phát hiện một cá thể rùa bò vào sân vườn nên bắt giữ, mang đến Công an xã Tri Tôn giao nộp.

Cá thể rùa sau đó được bàn giao cho Hạt Kiểm lâm khu vực 1 Tri Tôn để chăm sóc, bảo tồn theo quy định.

Qua nhận định, cá thể rùa có khối lượng khoảng 6,5kg, là rùa răng, còn gọi là rùa sen vàng, tên khoa học Heosemys annandalii, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.