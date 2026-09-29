Nhóm doanh nhân dởm dùng đá cuội giả đá thiên thạch, rao giá triệu USD

Ngày 29/9, Công an TP.HCM thông tin Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Lạc cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nhóm người dùng đá cuội giả làm đá thiên thạch có giá trị hàng triệu USD để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người dùng đá cuội giả làm đá thiên thạch có giá hàng triệu USD để lừa đảo. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Sau thời gian xác lập chuyên án, cơ quan công an xác định Lê Hoàng Giang (SN 1974) giữ vai trò cầm đầu. Cùng tham gia có Nguyễn Việt Thanh (SN 1978), Nguyễn Thanh Dũng (SN 1980), Ka Dẻh (SN 1992) và Xa Thị Mỹ Tiên (SN 1977).

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng phân vai, trong đó có người đóng giả chủ hàng, nhà đầu tư, doanh nhân để tạo dựng hình ảnh và lòng tin với những người được tiếp cận.

Nhóm này giới thiệu những viên đá cuội là đá thiên thạch có giá trị hàng triệu USD, từ đó dẫn dụ nhiều người tham gia giao dịch và chiếm đoạt tiền.

Số tiền nhóm này chiếm đoạt đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tang vật liên quan vụ dùng đá cuội giả làm đá thiên thạch hàng triệu USD. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người trên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân thận trọng trước những lời mời mua bán, đầu tư vào các vật được giới thiệu có giá trị đặc biệt cao nhưng không có căn cứ kiểm chứng.

Cơ quan công an đề nghị những người đã giao tiền hoặc có thông tin liên quan đến nhóm bị can trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra.