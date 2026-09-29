Bắt được rùa quý hiếm nặng 7kg ở bờ đê

Thông tin từ UBND phường Nam Triệu (TP Hải Phòng) cho biết, chiều 28/9, chính quyền địa phương phối hợp với Công an phường và Hạt Kiểm lâm khu vực III tiến hành tiếp nhận một cá thể rùa đất lớn do một người dân trên địa bàn tự nguyện bàn giao.

Trước đó, vào ngày 27/9, trong quá trình làm việc tại khu vực bờ đê (thuộc tổ dân phố Cống Giá, phường Nam Triệu), ông Vũ Văn Tuấn (Trú tại Tổ dân phố Phả Lễ 1) phát hiện một cá thể rùa đất (Heosemys grandis) có trọng lượng khoảng 7kg.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn động vật hoang dã, ông Tuấn đã chủ động liên hệ trình báo và tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng theo đúng hướng dẫn.

Cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể rùa đất từ người dân giao nộp. Ảnh: UBND phường Nam Triệu.

Tại buổi tiếp nhận, các đơn vị liên quan tiến hành lập biên bản, ghi nhận tình trạng sức khỏe cùng các thông tin chi tiết của cá thể rùa để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Liên quan đến sự việc, UBND phường Nam Triệu đã phát thông báo tìm tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp của cá thể rùa nói trên. Đến hết ngày 2/10/2026, trường hợp không có người đến nhận hoặc không đủ căn cứ xác định chủ sở hữu hợp pháp, chính quyền phường sẽ hoàn tất thủ tục bàn giao cá thể rùa cho cơ quan chuyên môn xử lý theo quy định.

UBND phường Nam Triệu khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã cần kịp thời báo cho lực lượng chức năng. Tuyệt đối không tự ý săn bắt, mua bán, vận chuyển hay nuôi nhốt trái phép.