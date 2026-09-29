Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TPHCM, hàng trăm người sơ tán

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát bên trong căn hộ trên đường Huỳnh Bá Chánh. Khói đen nhanh chóng bốc ra khu vực ban công.

Khói đen bốc ra từ căn hộ tầng 11 chung cư Conic Boulevard. Ảnh: HC

Hệ thống chuông báo cháy của tòa nhà vang lên liên tục. Cư dân tại các tầng hô hoán nhau, di chuyển bằng cầu thang bộ xuống khu vực an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với bảo vệ và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở triển khai công tác chữa cháy, hỗ trợ người dân thoát hiểm.

Cư dân chung cư Conic Boulevard sơ tán xuống đất sau khi phát hiện cháy căn hộ tầng 11. Ảnh: HC

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng làm rõ.