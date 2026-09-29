Tuyên Quang phá đường dây mua bán hàng nghìn tài khoản ngân hàng

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một đường dây mua bán tài khoản ngân hàng trên Internet với số lượng đặc biệt lớn, trong đó có nhiều tài khoản của người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin cùng các phương thức che giấu thông tin để liên lạc, trao đổi, gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy vết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định 11 đối tượng liên quan, trong đó L.Đ.H (sinh năm 1999, trú tại tỉnh Hưng Yên), L.Q.Đ (sinh năm 1999, trú tại thành phố Hà Nội) và N.V.T (sinh năm 1995, trú tại thành phố Bắc Ninh), được xác định là những đối tượng cầm đầu.

Theo kết quả xác minh, các đối tượng cầm đầu lợi dụng vỏ bọc kinh doanh, mở văn phòng hoạt động cho thuê, sửa chữa chung cư, nhà trọ trên địa bàn thành phố Hà Nội để tiếp cận, lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, các đối tượng còn thuê chính những học sinh, sinh viên này tiếp tục rủ rê bạn bè, người thân mở hàng nghìn tài khoản để bán với giá từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/tài khoản.

Sau khi thu mua, các đối tượng sử dụng những tài khoản ngân hàng này để tham gia giao dịch trên các sàn ngoại hối (Forex) với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 11 đối tượng ở Hưng Yên, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh về “Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Tang vật thu giữ gồm 21 điện thoại di động, 4 máy vi tính, gần 500 sim điện thoại các loại đã được sử dụng để kích hoạt nhận mã OTP cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác phục vụ hành vi phạm tội.

Vụ án đang được mở rộng điều tra theo quy định.