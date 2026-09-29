Khởi tố nhóm người lôi kéo học sinh, sinh viên bán tài khoản ngân hàng

Nhóm người bị Công an Tuyên Quang khởi tố. (Ảnh: CATQ)

Ngày 29/9, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây mua bán tài khoản ngân hàng hoạt động trên internet với số lượng lớn, trong đó có nhiều tài khoản của người dân trên địa bàn tỉnh.

Những người này sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các phương thức che giấu thông tin để liên lạc, trao đổi, gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy vết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định 11 người liên quan. Trong đó, L.Đ.H. (SN 1999, trú tại tỉnh Hưng Yên), L.Q.Đ. (SN 1999, trú tại thành phố Hà Nội) và N.V.T. (SN1995, trú tại TP Bắc Ninh) được xác định là những người có vai trò cầm đầu.

Theo kết quả xác minh, những người này lợi dụng vỏ bọc kinh doanh, mở văn phòng hoạt động cho thuê, sửa chữa chung cư, nhà trọ tại Hà Nội để tiếp cận, lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng.

Đáng chú ý, sau khi lôi kéo được học sinh, sinh viên, nhóm trên còn thuê chính các em này tiếp tục rủ rê bạn bè, người thân mở tài khoản để bán. Mỗi tài khoản được trả từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Sau khi thu mua, nhóm người sử dụng những tài khoản ngân hàng này để tham gia giao dịch trên các sàn ngoại hối (Forex), với số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng.

Ngày 23/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 11 đối tượng tại Hưng Yên, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng và Bắc Ninh về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Tang vật thu giữ gồm 21 điện thoại di động, 4 máy vi tính, gần 500 SIM các loại được sử dụng để kích hoạt, nhận mã OTP cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác phục vụ hoạt động phạm tội.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra.