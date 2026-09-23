15 năm lặng thầm giữ phố xanh, sạch

Ông Nguyễn Văn Hiếu tự mua giống, trồng hoa để tuyến đường thêm xanh, sạch.

Từ 4 giờ sáng, ông Nguyễn Văn Hiếu đã bắt đầu công việc quét dọn hai tuyến đường Lý Nhân Tông và Trần Thị Soạn, đi qua tổ dân phố Văn Xá 2, nơi ông sinh sống. Hai tuyến đường dài tổng cộng hơn 3km. Suốt 15 năm qua, ông vẫn đều đặn quét rác, phát quang bụi rậm, nhổ cỏ và chăm sóc những khóm hoa mười giờ trên 2 tuyến đường này.

Ông Hiếu cho biết: “Ngày trước khi đường còn là đường đất, cây cối hai bên mọc um tùm. Học sinh với bà con đi lại nhiều lúc xảy ra tai nạn, thấy thương lắm. Tôi nghĩ mình làm được gì thì làm, trước hết là phát quang, dọn đường cho mọi người đi lại thuận tiện”.

Khi tuyến đường được đầu tư xây dựng, mở rộng, ông vẫn tiếp tục công việc. Ông tự mua giống, trồng hoa mười giờ, chăm sóc từng khóm hoa để tuyến đường thêm xanh, sạch.

Công việc ấy được duy trì đều đặn, bất kể nắng mưa. Có những ngày rác nhiều, ông gọi thêm vợ cùng quét dọn, vệ sinh tuyến đường. Hai vợ chồng làm đến khi đường sạch, rác được thu gom và những khóm hoa trở nên gọn gàng. Với ông, chỉ cần bà con có không gian sạch sẽ, tươm tất để đi lại là ông thấy vui.

“Tôi rất biết ơn Đảng và Nhà nước đã đầu tư xây dựng cho chúng tôi tuyến đường khang trang, hiện đại. Tôi nghĩ việc làm của mình chỉ là nhỏ bé. Được thấy bà con, các em học sinh đi lại thuận tiện, cảnh sắc tuyến đường ngày càng sạch đẹp, tôi thấy hạnh phúc”, ông Hiếu bộc bạch.

Công việc chính của ông Hiếu là sửa chữa và kinh doanh đồng hồ tại chợ Tứ Hạ. Thu nhập không phải lúc nào cũng ổn định. Thế nhưng, ông chưa bao giờ xem việc dọn vệ sinh tuyến đường là gánh nặng.

Không chỉ chăm sóc các tuyến đường, ông Hiếu còn thường xuyên dọn dẹp, hương khói tại một ngôi miếu nhỏ của làng. Hễ thấy sân và khu vực xung quanh miếu chưa sạch, ông lại tranh thủ thu dọn. Đó cũng là cách ông thể hiện sự trân trọng không gian sinh hoạt tâm linh gắn bó với cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Điều đáng quý ở ông Hiếu là sự tự nguyện được duy trì bền bỉ. Ông không chờ địa phương hay tổ dân phố phân công. Công việc mưu sinh vẫn tiếp tục, nhưng mỗi sáng, ông vẫn dành thời gian cho các tuyến đường và không gian sinh hoạt chung của làng.

Ông Lê Đình Phố, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Văn Xá 2 nhận xét: “Từ tấm gương của ông Hiếu, bà con ngày càng có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cùng tham gia phong trào Chủ nhật xanh, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, sáng. Những việc làm ấy đang được lan tỏa, góp phần làm cho diện mạo tại tổ dân phố Văn Xá 2 ngày càng khang trang”.

Ở tổ dân phố Văn Xá 2, ông Nguyễn Văn Hiếu không phải người duy nhất góp sức vì cộng đồng. Thế nhưng, sự kiên trì của ông là một tấm gương đẹp về tinh thần tự nguyện, trách nhiệm với nơi mình sinh sống. Hơn 15 năm, từ khi đường còn là đường đất đến lúc trở nên khang trang, sạch đẹp, ông đã góp phần tạo nên sự đổi thay bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ mỗi ngày.