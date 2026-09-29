Toàn cảnh lễ khởi công phục dựng điện Kính Thiên

Sáng 29/9, tại Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, TP Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên. Lễ khởi công đánh dấu bước triển khai dự án phục hồi chính điện Kính Thiên, góp phần từng bước khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long và làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa của di sản.

Dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh dự án là dấu mốc quan trọng trong bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long, đồng thời là kết quả của hơn 15 năm nghiên cứu khảo cổ, thư tịch và hợp tác quốc tế.

Ông Lazare Eloundou Assomo - Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO - đánh giá việc khởi động dự án là bước tiến quan trọng trong bảo tồn một di sản gắn với lịch sử lâu đời của Thăng Long - Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo bộ ban ngành, đại biểu quốc tế thực hiện nghi thức khởi công dự án phục dựng Điện Kính Thiên.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, nghi thức bấm nút khởi công dự án được thực hiện vào 12h, đúng Chính Ngọ. Thời điểm giữa trưa mang ý nghĩa biểu tượng về thời khắc dương khí đạt cực thịnh và sự khởi đầu hanh thông theo quan niệm truyền thống. Việc lựa chọn thời điểm này cũng tạo sự liên tưởng đến không gian trung tâm quyền lực của Hoàng thành Thăng Long xưa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày về Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên. Triển lãm giới thiệu quá trình nghiên cứu, các phát hiện khảo cổ và phương án phục hồi công trình, từng bước làm rõ diện mạo điện Kính Thiên trong lịch sử. Ảnh: Trần Huấn.

Sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ khởi công nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị Hoàng thành Thăng Long.

Mô hình phác thảo điện Kính Thiên được giới thiệu tới đông đảo đại biểu. Điện Kính Thiên từng giữ vị trí trung tâm của Cấm thành Thăng Long, là nơi các hoàng đế cử hành nghi lễ thiết triều và tiến hành những hoạt động chính trị, ngoại giao quan trọng của quốc gia Đại Việt.

Được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới năm 2010, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội chứa đựng những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, khảo cổ và kiến trúc, phản ánh tiến trình hơn 1.000 năm của Thăng Long - Hà Nội. Điện Kính Thiên giữ vị trí quan trọng trong di sản thế giới được UNESCO ghi danh.

Khu trưng bày các tư liệu, hiện vật khảo cổ liên quan điện Kính Thiên. Những phát hiện qua các đợt khai quật, trong đó có vật liệu kiến trúc, đồ dùng sinh hoạt Hoàng cung và các hiện vật thời Trần, Lê, góp phần bổ sung cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu, phục dựng chính điện Kính Thiên.

Trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực, ngày 29/9, các đại biểu tham quan không gian trưng bày về tính xác thực trong phục dựng điện Kính Thiên và không gian chính điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long.

Phục dựng điện Kính Thiên. Video: Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội