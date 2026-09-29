Trao 'liều thuốc 0 đồng' đến người cao tuổi

Với sự tham dự của TS.BS Nguyễn Tấn Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) C Đà Nẵng, các bác sĩ, điều dưỡng và gần 30 người cao tuổi đang sinh hoạt, điều trị tại khoa Lão – BV C cùng hơn 20 sinh viên ngành Tâm lý học Đại học Đông Á, chương trình là dịp gặp gỡ, sẻ chia và trò chuyện về những niềm vui bình dị, về sức khỏe tinh thần và cách mỗi người có thể tiếp tục kiến tạo một cuộc sống vui, khỏe, ý nghĩa mỗi ngày.

BS.CKII Lâm Tứ Trung chia sẻ với những người cao tuổi đang sinh hoạt, điều trị tại khoa Lão – BV C Đà Nẵng.

Lấy chủ đề "Điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước", tại chương trình, BS.CKII Lâm Tứ Trung – Nguyên Giám đốc BV Tâm thần Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Tham vấn tâm lý và Sức khỏe tinh thần Young Lion, Đại học Đông Á đã chia sẻ những “liều thuốc 0 đồng” giúp nuôi dưỡng đời sống tinh thần mỗi ngày: nụ cười - vận động - kết nối - đam mê - hy vọng.

Theo BS.CKII Lâm Tứ Trung, không phải những điều xa xôi, đôi khi hạnh phúc chỉ bắt đầu từ một cuộc trò chuyện, một lời hỏi thăm, một cuộc gọi từ người bạn cũ, một sở thích mình vẫn còn yêu, hay đơn giản là thức dậy vào ngày mai và có một điều để mong chờ.

Bác L.B.D – 81 tuổi, đang điều trị tại khoa Lão BV C Đà Nẵng, cho biết: “Tôi rất tâm đắc với nội những nội dung trong buổi chia sẻ này. Tại đây, chúng tôi được trang bị thêm các kiến thức về tâm lý - điều này giúp chúng tôi có cái nhìn tích cực hơn và biết cách tự chăm sóc sức khỏe của bản thân.”

Theo ThS.BS Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng khoa Lão, BV C Đà Nẵng, những nội dung được chia sẻ rất ý nghĩa, đặc biệt là “toa thuốc 0 đồng” thực sự mang đến nhiều giá trị tinh thần cho bệnh nhân đang điều trị tại đây. Ông hy vọng Viện Young Lion Đại học Đông Á và khoa Lão BV C Đà Nẵng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác cũng như tổ chức thêm các hoạt động tương tự trong thời gian tới.

Được biết, đây là hoạt động tiếp theo sau các chuyên đề “Tâm lý học ứng dụng” và “Ứng dụng trí tuệ cảm xúc trong công việc và cuộc sống” được phối hợp tổ chức giữa BV C Đà Nẵng và Viện Young Lion Đại học Đông Á dành cho đội ngũ y bác sĩ.

“Chương trình không chỉ nhằm kỷ niệm một ngày lễ dành cho người cao tuổi mà còn là dịp để chúng ta cùng sẻ chia niềm vui, ý nghĩa để nhận ra ở bất kỳ chặng đường nào của cuộc đời, vẫn luôn có những giá trị đẹp đẽ để trao đi, vẫn còn đó những thương yêu để giữ lại và biết bao niềm vui mới để đón chờ...” TS. Bùi Thị Kim Huệ - Trưởng khối Tâm lý -Sư phạm, Viện phó Viện Nghiên cứu và Đào tạo kỹ năng mềm Young Lion trường Đại học Đông Á chia sẻ.