Cảnh gây sửng sốt ở Hoàng Su Phì mùa đẹp nhất năm

Bản Phùng - nơi có ruộng bậc thang cao nhất

Hoàng Su Phì nằm ở phía tây Tuyên Quang (Hà Giang cũ) và dưới chân đỉnh Tây Côn Lĩnh. Sau khi sáp nhập, 3.700 ha ruộng bậc thang hiện thuộc các xã Thông Nguyên, Bản Máy, Hồ Thầu, Nậm Dịch. Sáng ngày 21/9, nhiếp ảnh gia Cao Như Thụy (36 tuổi, TP.HCM) đã có mặt tại Bản Phùng - ngôi làng có ruộng bậc thang cao nhất Hoàng Su Phì - để tận mắt chiêm ngưỡng lúa vàng trong nắng. Ruộng bậc thang nơi đây được vun đắp bởi cộng đồng các dân tộc La Chí, Dao, Nùng. Năm 2012, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản quốc gia nhờ vẻ đẹp khó tìm thấy ở những nơi khác. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Như Thụy cho biết ruộng bậc thang ở Bản Phùng có độ dốc cao, uốn lượn ôm lấy các sườn núi. Buổi sáng, mây bắt đầu bảng lảng, những tia nắng đầu ngày đổ trên từng lớp ruộng khiến cảnh quan càng hùng vĩ. Mùa vàng nơi đây thường diễn ra trong 2-3 tuần, tháng 9 bước vào mùa thu hoạch, cũng là thời điểm đẹp để "săn" ảnh. Trong chuyến đi, anh cũng có dịp gặp gỡ người La Chí địu con trên lưng, cúi người gặt lúa, họ rất vui vẻ và thân thiện.

Đồi mâm xôi Nậm Khòa trong mây

Đến Tuyên Quang nhiều lần, nhưng lần đầu tiên Như Thụy đến Nậm Khòa (xã Hồ Thầu). Khoảnh khắc bắt gặp biển mây tràn qua thung lũng và ngọn đồi là món quà lớn với anh trong chuyến đi. Vẻ đẹp những thửa ruộng nơi đây thay đổi theo từng thời điểm trong ngày, nhưng hoàng hôn luôn đẹp nhất. Lúc này, nắng nhạt dần, chỉ để lại chân trời cam rực, bản trở nên yên ắng. Cộng động người dân tộc nơi đây sống dựa vào ruộng nương và du lịch cộng đồng. Nhịp sống khá chậm do địa hình hẹp và dốc khiến việc đi lại và vận chuyển không phải lúc nào cũng thuận tiện. Việc du khách đến ngắm lúa, lưu trú tại homestay, nhà sàn, dorm là cách lan tỏa hình ảnh một vùng và tạo thêm sinh kế cho người dân. Theo nhiếp ảnh gia, cung đường ngắm lúa chín Hoàng Su Phì gồm Thông Nguyên - Nậm Khòa - Tả Sử Choong - Bản Phùng. Riêng đồi Móng Ngựa tại bản Nậm Hồng sẽ ngả vàng vào cuối tháng 9. Hướng di chuyển Thượng Sơn - Túng Sán đến thị trấn Vinh Quang (cũ) dễ dàng ngắm khung cảnh hoang sơ.

Trúc Hồ