Trạm y tế ở TPHCM: Dược sĩ nấu bữa sáng cho người cao tuổi

Ở Điểm Y tế 2 thuộc Trạm Y tế phường Thủ Đức, TPHCM (trạm y tế phường Trường Thọ trước đây), nhiều người cao tuổi đã quen với hình ảnh một nữ dược sĩ tất bật lo bữa điểm tâm từ lúc trời còn chưa sáng. DS. Đoàn Thị Thuận – Khoa Dược của Điểm Y tế – không chỉ lo thuốc men, thiết bị y tế mà còn đều đặn nấu những bữa sáng miễn phí cho bà con sau buổi khám sức khỏe.

Việc làm ấy bắt đầu từ một điều rất giản dị: Bà con phải nhịn ăn để thực hiện các xét nghiệm, trong khi thời gian chờ đợi có thể kéo dài đến hơn 9h. Và thế là, từ năm 2023, một căn bếp nhỏ ở trụ sở khu phố được nhóm lên.

DS. Đoàn Thị Thuận trao tận tay người cao tuổi bữa điểm tâm sáng. Ảnh: Mimosa

4 giờ sáng, dược sĩ vào bếp

Gần 17 năm gắn bó với trạm y tế, DS. Thuận hiểu khá rõ những điều bà con cần trong một buổi khám sức khỏe. Nhất là người cao tuổi, phải đi từ sáng sớm, lại nhịn ăn để thực hiện cận lâm sàng. Khám xong, xét nghiệm xong, bụng đã đói nhưng nhiều người vẫn phải chờ đợi. "Tôi nghĩ nếu mình có thể làm được gì để bà con đỡ đói thì mình làm" - chị Thuận chia sẻ.

Ý tưởng về bữa sáng miễn phí được DS. Thuận cùng chị Huỳnh Thị Hồng Vinh - Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương thực hiện từ năm 2023. Ban đầu chỉ là sự chung tay giữa những người quen biết nhau trong khu phố. Dần dần, căn bếp nhỏ trở thành một hoạt động được duy trì đều đặn, mỗi tháng khoảng 2-3 lần.

Chuẩn bị ra món ở trụ sở khu phố. Ảnh: T.D

Mỗi lần nấu, tùy nguồn kinh phí mà có từ 150 đến 250 suất ăn. Điều đặc biệt là người đứng bếp chính lại là một dược sĩ. Khoảng 4h sáng, khi nhiều người còn đang ngủ, chị Thuận đã có mặt tại trụ sở khu phố để bắt đầu nấu. Nguyên liệu được chị mua từ chiều hôm trước.

Có hôm là nui, hôm cháo xương thịt viên, bánh ướt, bánh dày hoặc bánh mì chả. Người cao tuổi thường được chị ưu tiên những món có nước để dễ ăn, dễ nuốt. Có khi mỗi phần ăn còn thêm hai quả chuối, hộp sữa chua…"Em nấu bằng tâm ý nên cũng muốn bà con ăn ngon, ăn sạch và an toàn" - chị Thuận nói.

Chị Huỳnh Thị Hồng Vinh (bìa phải) cùng các thành viên Hội Phụ nữ địa phương lên bữa điểm tâm phục vụ bà con cao tuổi tới Điểm Y tế 2 khám sức khỏe. Ảnh: T.D

Câu chuyện an toàn thực phẩm với chị cũng không phải điều gì xa lạ. Trước đây, chị từng phụ trách công tác an toàn thực phẩm tại địa phương. Vì vậy, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, chị đều tự tay làm và kiểm soát. Khoảng 6h30, những suất ăn nóng hổi được đưa đến điểm y tế. Bà con vừa hoàn tất các phần khám, xét nghiệm đã có ngay một bữa sáng.

Một phần tiền, nhiều phần tấm lòng

Một suất ăn bình quân khoảng 20.000 đồng. Với 150-250 suất, mỗi lần đi chợ có thể tốn 3-4,5 triệu đồng. Đó không phải khoản tiền nhỏ đối với một nhân viên y tế chỉ sống bằng đồng lương. Nhưng chị Thuận không làm một mình.

Người góp 200.000 đồng, người 300.000 đồng. Người bán rau biết chị mua nguyên liệu để nấu cho bà con thì bớt lại một phần tiền. Có người không góp tiền nhưng gửi thêm sữa chua, trái cây hoặc những sản phẩm có thể dùng kèm bữa sáng.

Hội Phụ nữ địa phương cũng vận động thêm. Những khoản nhỏ góp lại thành một bữa ăn đủ đầy. Có những lúc nguồn kinh phí cạn, chị Huỳnh Thị Hồng Vinh – người cùng chị Thuận thực hiện chương trình – góp thêm 1,5 triệu đồng. Phần còn thiếu, chị Thuận lại tự bù vào.

Bà con cao tuổi vui vẻ dùng bữa sáng tại Điểm y tế 2. Ảnh: T.D

"Nhân viên y tế tụi em chỉ sống bằng đồng lương thôi, không có tiền dư đâu. Chỉ là tiền tiết kiệm trong chi tiêu hằng ngày của gia đình rồi lấy ra phụ bữa sáng cho bà con. Em thấy mình làm được điều gì có ích thì ráng làm" - DS. Thuận chia sẻ thêm.

Để có được hàng trăm suất ăn, chị Thuận còn có sự hỗ trợ của 4-5 cô, chị trong Hội Phụ nữ. Người nhặt rau, người sơ chế, người phụ bếp. Mỗi người góp một chút công sức, để căn bếp nhỏ kịp đỏ lửa từ tinh mơ. Những suất ăn dành cho người cao tuổi đến khám còn được chia sẻ đến một số trường hợp neo đơn, khó khăn trên địa bàn thông qua Hội Phụ nữ.

Lòng tốt được lan toả...

Gần 17 năm làm việc tại trạm y tế, chị Thuận đã trải qua nhiều vị trí, từ quản lý dược, thuốc, thiết bị y tế đến tham gia các chương trình khác của địa phương. Công việc ở trạm vốn đã nhiều. Nhưng chị vẫn dành một phần thời gian ngoài giờ cho căn bếp.

May mắn là phía sau chị còn có gia đình. Chồng chị là kỹ sư xây dựng. Hai vợ chồng có hai con. Biết vợ làm một việc hữu ích cho bà con, anh không ngăn cản, những lúc khó khăn còn phụ giúp. Với DS. Thuận, những bữa sáng ấy không phải một chương trình lớn lao. Chị cũng không xem mình đang làm điều gì đặc biệt.

Món điểm tâm nước như há cảo là ưu tiên của " bếp trưởng' Đoàn Thị Thuận, để bà con cao tuổi dễ ăn, dễ nuốt. Ảnh: T.D

Có lẽ bởi vậy mà câu chuyện về chị nghe rất đỗi đời thường: Một người làm y tế thấy người già đói bụng thì nghĩ cách nấu cho họ ăn; thiếu tiền thì tìm người chung tay; thiếu người thì rủ thêm vài chị em cùng làm.

TS.BS Trần Thị Mai – Giám đốc Trạm Y tế phường Thủ Đức – cho biết, trong công việc thường nhật, DS. Thuận là người trách nhiệm, vững chuyên môn và luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp.

Theo TS.BS Mai, những bữa ăn sáng nghĩa tình của DS. Thuận và các chị em Hội Phụ nữ không chỉ thiết thực chăm lo cho người dân mà còn góp phần tạo thêm sự gần gũi, tin tưởng của bà con đối với điểm y tế và trạm y tế.

Hôm nào có lịch khám sức khỏe người cao tuổi là Điểm Y tế 2 lại đông vui, ấm áp. Ảnh: T.D

Có lẽ, điều đẹp nhất của câu chuyện này nằm ở chỗ: Lòng tốt không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là một người dậy lúc 4h sáng, đứng bên nồi cháo nóng; một người bán rau bớt vài chục nghìn đồng; một người hàng xóm góp 200.000 đồng; một người khác gửi thêm hộp sữa chua.

Những tấm lòng nhỏ gặp nhau, thành một bữa sáng ấm lòng. Và sau buổi khám sức khỏe, khi người cao tuổi ngồi bên nhau dùng hết phần ăn nóng hổi, có lẽ họ không chỉ nhận được một bữa sáng. Họ còn nhận ra rằng, ở quanh mình vẫn có những người sẵn lòng làm một điều tử tế – rất âm thầm, rất đời thường...