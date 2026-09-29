Người 'giữ lửa' phong trào phụ nữ vùng đặc thù ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Quyên (thứ 3 từ trái qua) trò chuyện với cán bộ, hội viên phụ nữ phường Thành Sen bên lề hội nghị học tập nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

"Đến với bà con bằng sự chân thành, không có rào cản nào là không thể vượt qua"

Nói về công tác Hội ở Hà Tĩnh, ai cũng hiểu cái khó đặc thù của một địa bàn trải dài từ miền núi biên viễn, dải biển bãi ngang cho đến những xứ đạo trù phú nhưng sinh hoạt đoàn thể vẫn có những khép kín. Làm thế nào để tổ chức Hội chạm được vào đời sống của chị em vùng đặc thù? Câu hỏi ấy đã đeo bám chị Nguyễn Thị Quyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh, suốt những năm tháng làm công tác Hội.

Chị Quyên trầm ngâm nhớ lại: "Nhiều chị em ban đầu e dè lắm. Chị em nghĩ sinh hoạt Hội là chuyện hành chính, mình chỉ cần chu toàn việc nhà, việc đạo là đủ. Muốn chị em tin, mình không thể tuyên truyền bằng những khẩu hiệu chung chung, mà phải bước vào từng gian bếp, ngồi cùng mâm cơm, lắng nghe từng khúc mắc trong đời sống để gỡ từ từ".

Từ chính những trăn trở rút ra sau những chuyến lặn lội cơ sở, chị đã tham mưu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết số 02 về "Thu hút tập hợp phụ nữ vùng khó khăn, đặc thù tham gia hoạt động Hội" - một quyết sách được xem là "chìa khóa vàng" khai thông nhiều điểm nghẽn. Chị trực tiếp chỉ đạo xây dựng các mô hình "Tổ phụ nữ đoàn kết", "Chi hội phụ nữ kiểu mẫu" gắn với xây dựng nông thôn mới, thành lập các câu lạc bộ đặc thù ở vùng giáo, vùng biên, vùng bãi ngang và vùng tái định cư.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Quyên (thứ 2 từ phải qua) đến thăm và động viên hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, năm 2025

Khi các hoạt động gắn chặt với quyền lợi thiết thân của người phụ nữ - từ hỗ trợ vay vốn, dạy nghề đến chia sẻ kiến thức nuôi dạy con cái - niềm tin đã tự nhiên bén rễ. Thông qua các mô hình thu hút tập hợp hội viên ở các địa bàn vùng giáo, vùng biên, vùng biển, vùng tái định cư, 9449 phụ nữ đã được kết nạp vào sinh hoạt Hội, góp phần đưa tổng số hội viên lên 266.324 (tăng 2.5% hội viên so với đầu nhiệm kỳ). Đặc biệt, có tới 430 hội viên danh dự cũng tham gia hưởng ứng công tác Hội. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả trở thành điểm nhấn tại địa phương, đơn vị.

"Những ngày chủ nhật đi lễ nhà thờ, thấy chị em gặp nhau tay bắt mặt mừng, rủ nhau tối sang nhà văn hóa sinh hoạt chi hội, tập dân vũ, tôi thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ. Khoảng cách đã được xóa nhòa từ chính những điều mộc mạc như thế" - chị Quyên tâm sự.

Vun đắp giá trị gia đình và giải bài toán bình đẳng giới từ gốc rễ

Tốt nghiệp khoa Lịch sử của Trường Đại học Vinh, chị Nguyễn Thị Quyên luôn nhìn nhận các vấn đề xã hội dưới lăng kính chiều sâu văn hóa và nền tảng gia đình. Khi xã hội bước vào giai đoạn hội nhập, kinh tế phát triển nhanh cũng là lúc cấu trúc gia đình đối mặt với không ít va đập: áp lực mưu sinh, tệ nạn xã hội và những bất bình đẳng giới tiềm ẩn.

Chính vì vậy, không dừng lại ở vai trò chỉ đạo hành chính, chị cùng các cộng sự trực tiếp dấn thân nghiên cứu khoa học với đề tài cấp tỉnh: "Giải pháp nâng cao vai trò giới trong xây dựng gia đình thời kỳ hội nhập tại Hà Tĩnh". Đề tài không phải để cất trong ngăn kéo, mà xuất phát từ tiếng thở dài của những người phụ nữ gánh trên vai quá nhiều thiên chức mà thiếu đi sự chia sẻ của người chồng. Chị chia sẻ: "Tôi cho rằng bình đẳng giới không phải là phụ nữ đòi quyền hơn nam giới, mà là làm sao để người chồng, người cha thấu hiểu, cùng sẻ chia việc nhà để phụ nữ có thời gian học tập, bước ra xã hội phát triển kinh tế".

Đề tài khoa học ấy đã mở đường cho hàng loạt diễn đàn thực chất như "Phụ nữ Hà Tĩnh góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam", các "Phiên tòa giả định", hay chương trình tư vấn pháp luật tại cộng đồng.

Không chỉ vậy, chị còn dành nhiều tâm huyết chỉ đạo công tác giám sát, phản biện xã hội. Dưới sự tham mưu của chị, các cấp Hội đã trực tiếp đề xuất 32 chính sách thiết thực liên quan đến lao động nữ, trẻ em và cán bộ Hội cơ sở. Chị cũng kiên trì kiến tạo cơ chế để phát hiện, bồi dưỡng cán bộ nữ; để rồi trong nhiệm kỳ mới, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp tại địa phương đều đạt những con số ấn tượng vượt chỉ tiêu.

Người cán bộ Hội "đa năng" trong dòng chảy đổi mới

Chặng đường công tác của chị Nguyễn Thị Quyên ghi dấu sự linh hoạt, bền bỉ qua nhiều vị trí công tác: từ phụ trách Tuyên giáo, Chính sách luật pháp, đến lãnh đạo Văn phòng cơ quan Hội LHPN tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội và nay là Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh kiêm Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh. Ở bất kỳ vị trí nào, đồng nghiệp cũng thấy ở chị tác phong chỉn chu, khoa học và tinh thần "dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm".

Dấu ấn đổi mới ấy được thể hiện rõ nét qua việc triển khai phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Hà Tĩnh thời đại mới" gắn với việc gìn giữ, bồi đắp văn hóa con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới. Nổi bật là việc tham mưu tổ chức thành công 2 cuộc thi: "Duyên dáng Áo dài qua ảnh" và "Áo dài với quê hương Hà Tĩnh", tạo nên sức lan tỏa sâu rộng, không chỉ tôn vinh nét đẹp duyên dáng của người phụ nữ mà còn khéo léo quảng bá danh lam thắng cảnh, kích cầu du lịch tỉnh nhà.

Cán bộ Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tham gia quảng bá vẻ đẹp danh lam thắng cảnh của tỉnh cùng áo dài. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cùng với đó, các liên hoan dân ca ví, giặm, các hội thi và chương trình đồng diễn dân vũ sôi nổi khắp các địa phương đã tạo nên luồng sinh khí mới mẻ, gắn kết chị em bằng chính những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Hay khi làn sóng chuyển đổi số gõ cửa, chị tiếp tục cùng tập thể tham mưu Cuộc thi "Ứng dụng Công nghệ thông tin trong sinh hoạt Hội", phủ sóng 1.044 mô hình số và duy trì hiệu quả 18 câu lạc bộ "Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh" nơi biên cương, bờ cõi.

Liên tục nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Trung ương Hội, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2025, nhưng khi đứng trước Giải thưởng Nguyễn Thị Định - phần thưởng cao quý nhất của đời cán bộ Hội, người phụ nữ quê hương Hương Phố lại khiêm nhường:

"Nữ tướng Nguyễn Thị Định từng nói: 'Người phụ nữ Việt Nam dẫu ở cương vị nào cũng phải giữ lấy cái tâm trong sáng và đức hy sinh'. Nhận giải thưởng mang tên bà, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, mình may mắn được làm công việc chở che và kết nối. Còn sức khỏe, còn nhiệt huyết, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi, tiếp tục lắng nghe để ngọn lửa Hội luôn sưởi ấm niềm tin của chị em nơi những miền quê còn nhiều gian khó".