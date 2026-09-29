Gọt vỏ gừng đừng dùng dao, lấy thứ nhà nào cũng có này cạo vài đường, vỏ sạch nhanh mà không phí thịt

Gừng là gia vị gần như lúc nào cũng có trong căn bếp. Từ món cá hấp, thịt kho, nước chấm đến các món xào, hầm, chỉ vài lát gừng cũng giúp tạo mùi thơm và hỗ trợ át mùi tanh của nguyên liệu.

Thế nhưng sơ chế gừng lại khiến nhiều người ngại. Củ gừng thường phân thành nhiều nhánh, bề mặt không bằng phẳng, đất cát dễ bám vào các kẽ. Nếu dùng dao gọt như khoai tây hay cà rốt, rất khó đưa lưỡi dao vào những vị trí này.

Quan trọng hơn, lớp vỏ gừng vốn khá mỏng. Gọt bằng dao quá mạnh tay có thể khiến một phần thịt bên trong bị bỏ đi cùng vỏ.

Gừng là gia vị hầu như nhà nào cũng có trong bếp

Đừng dùng dao, lấy một chiếc thìa inox

Một cách đơn giản là tận dụng ngay chiếc thìa inox vẫn dùng hằng ngày. Trước tiên, rửa củ gừng thật kỹ dưới vòi nước, dùng tay loại bỏ đất cát bám ở các kẽ. Những mầm nhỏ hoặc nhánh quá vướng có thể tách ra để dễ thao tác.

Một tay giữ chắc củ gừng, tay còn lại cầm thìa. Đặt mép thìa sát bề mặt củ rồi cạo nhẹ. Lớp vỏ mỏng sẽ bong dần ra mà không cần dùng quá nhiều lực.

Ưu điểm của thìa là phần mép không sắc như dao nên khó cắt sâu vào thịt gừng. Khi gặp các đoạn cong, kẽ giữa hai nhánh hoặc vị trí lồi lõm, chỉ cần thay đổi góc cầm thìa rồi tiếp tục cạo. Sau khi cạo xong, rửa lại gừng dưới vòi nước để loại bỏ phần vỏ còn sót. Lúc này có thể thái lát, thái sợi hoặc băm nhỏ tùy món ăn.

Cách này đặc biệt phù hợp khi chỉ cần sơ chế vài củ gừng trong bữa ăn hằng ngày. Thay vì phải cẩn thận đưa mũi dao vào từng kẽ nhỏ, chiếc thìa có thể xử lý khá linh hoạt mà vẫn hạn chế bỏ phí phần thịt.

Một chiếc thìa inox cũng có thể giúp bạn cạo vỏ gừng khá dễ dàng.

Cần làm nhiều gừng, có thể thử cách khác

Nếu phải sơ chế một lượng gừng lớn, có thể sử dụng một phần nhỏ búi sắt sạch để chà nhẹ trên bề mặt củ. Ma sát giúp lớp vỏ mỏng bong ra nhanh hơn, kể cả ở những vị trí lồi lõm.

Sau khi rửa sạch đất cát, vo phần búi sắt thành kích thước vừa tay rồi chà nhẹ lên bề mặt gừng. Ma sát giúp lớp vỏ mỏng bong ra khá nhanh, kể cả ở những vị trí không bằng phẳng.

Tuy nhiên, cách này cần thao tác nhẹ tay. Chà quá mạnh không chỉ lấy mất nhiều phần thịt mà còn có thể làm bề mặt củ bị xước, dập. Dụng cụ sử dụng cũng cần sạch và phù hợp với việc sơ chế thực phẩm. Nếu chỉ có một vài củ, thìa inox vẫn là lựa chọn đơn giản hơn vì dễ kiểm soát lực và không cần thêm dụng cụ đặc biệt.

Do vỏ gừng mỏng, chỉ cần dùng lực vừa phải là có thể loại bỏ lớp vỏ bên ngoài

Gừng có nhất thiết phải gọt vỏ?

Thực tế, không phải lúc nào dùng gừng cũng cần loại bỏ toàn bộ vỏ. Nếu củ còn tươi, có nguồn gốc bảo đảm và đã được rửa thật sạch, với một số món ăn có thể sử dụng cả phần vỏ. Việc gọt hay giữ lại chủ yếu phụ thuộc vào món ăn, độ sạch của nguyên liệu và sở thích của mỗi gia đình.

Nếu cần gừng có bề mặt sạch đẹp để thái sợi, băm nhỏ hoặc sử dụng trong những món yêu cầu hình thức, cách cạo bằng thìa giúp loại bỏ một lớp vỏ rất mỏng mà không làm hao hụt nhiều phần thịt.

Một mẹo nhỏ khác là không nên gọt gừng quá sớm rồi để lâu mới sử dụng. Tốt nhất chỉ sơ chế lượng vừa đủ cho món ăn, phần còn lại giữ nguyên củ và bảo quản phù hợp để hạn chế mất nước.

Vì vậy, lần tới cần gọt gừng, thay vì cầm dao và cố len vào từng khe nhỏ, hãy thử lấy chiếc thìa inox trong ngăn bếp. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách sơ chế cũng có thể giúp công việc nhanh hơn, sạch vỏ mà phần thịt gừng giữ lại được nhiều hơn.

Cách bảo quản gừng sau khi gọt vỏ

Gừng sau khi đã gọt vỏ dễ bị mất nước, khô bề mặt và giảm độ tươi nếu để lâu. Nếu chưa sử dụng hết, có thể áp dụng một số cách bảo quản dưới đây:

Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh: Dùng khăn giấy thấm khô hoàn toàn phần gừng đã gọt, sau đó cho vào hộp kín hoặc túi zip rồi đặt trong ngăn mát. Hạn chế để gừng còn đọng nước vì độ ẩm cao có thể khiến củ nhanh hỏng.

Bảo quản trong ngăn đông: Nếu muốn để lâu hơn, có thể thái lát, thái sợi hoặc băm nhỏ gừng theo nhu cầu rồi chia thành từng phần vừa đủ cho mỗi lần nấu. Cho gừng vào hộp hoặc túi kín và cấp đông. Khi cần, có thể lấy lượng vừa đủ để chế biến mà không phải rã đông toàn bộ.

Xay hoặc băm nhỏ trước khi bảo quản: Với những gia đình thường xuyên dùng gừng để ướp thịt, cá hoặc nấu ăn, có thể xay hay băm nhỏ rồi chia thành từng phần nhỏ để cấp đông. Cách này vừa thuận tiện vừa hạn chế việc phải lấy gừng ra rồi cấp đông trở lại nhiều lần.

Dù bảo quản theo cách nào, gừng cũng nên được giữ khô, sạch và kín. Nếu thấy gừng xuất hiện nấm mốc, mùi bất thường, nhớt hoặc có dấu hiệu hư hỏng thì không nên tiếp tục sử dụng.