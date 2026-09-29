Điểm tựa vững chắc nơi vùng biển Tây Nam

Đảo Nam Du trong sương sớm. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Giữ bình yên vùng đảo đông dân

Hành trình nối dài những dải mây trắng, viết tiếp câu chuyện đẹp về tình quân dân đong đầy nghĩa tình, nơi mỗi tấc biển, tấc đảo đều được giữ gìn bằng quyết tâm sắt đá.

Quần đảo Nam Du thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang, gồm 21 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó 11 đảo có dân cư sinh sống, tổng diện tích khoảng 10km2. Toàn quần đảo có hơn 2.000 hộ dân với hơn 7.500 nhân khẩu sinh sống.

Đại biểu cơ động vào đảo Nam Du.

Khu vực tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong cơn bão năm 1997 (bên phải).

Điểm đầu tiên khi đoàn đặt chân đến Nam Du là nơi tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong cơn bão Linda năm 1997. Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ hàng trăm đồng bào, ngư dân đã mãi mãi nằm lại với biển sâu.

Đại biểu đoàn Thành phố Hồ Chí Minh mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng do cơn bão tại đảo Nam Du.

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm.

Từng làn khói hương trầm quyện vào gió biển như lời nhắc nhớ về sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đồng thời gửi gắm lời khấn nguyện cho đất nước bình yên, cho những chuyến biển của ngư dân luôn thuận buồm xuôi gió.

Đảo Nam Du đang phát triển từng ngày.

Nguồn sức mạnh giữ biển Nam Du còn bắt nguồn từ sự phối hợp nhịp nhàng, khăng khít giữa chính quyền địa phương, các đơn vị vũ trang và nhân dân trên đảo. Ông Phạm Thanh Phong, Trưởng Cảng vụ đường thủy nội địa Nam Du cho hay: "Các đơn vị trên đảo luôn giữ mối quan hệ khăng khít, thường xuyên trao đổi thông tin khi có đoàn công tác hoặc bất kỳ vấn đề gì của bà con trên đảo. Nói chung từ cảng vụ, biên phòng, trạm radar, Công an và chính quyền địa phương phối hợp rất tốt".

Tàu du lịch hoạt động tại đảo Nam Du.

Chính sự chủ động thông tin từ lực lượng chức năng đã giúp bà con ngư dân và các chủ tàu luôn an tâm trước mỗi chuyến vươn khơi. Anh Nguyễn Thành Nhật, chủ tàu du lịch tại Nam Du chia sẻ: "Hằng ngày, khoảng 6 giờ sáng là có tin nhắn dự báo thời tiết gửi qua điện thoại, nếu gió trên cấp quy định thì tạm ngưng hoạt động để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho phương tiện và du khách".

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại đảo Nam Du.

Trực tiếp đến thăm và chứng kiến sự đổi thay của quần đảo Nam Du, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, qua thực tế chuyến thăm hôm nay, đảo Nam Du đã thay da đổi thịt, cuộc sống của cư dân ổn định hơn trước.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tham quan công trình nhà lưới trồng rau do thành phố tặng tại Trạm radar 600, đảo Nam Du.

“Dựng nước đi đôi với giữ nước là kinh nghiệm quý báu ngàn đời của dân tộc, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ những lợi ích chính đáng trên biển với quyết tâm: Việt Nam không để mất một tấc đất, không để mất một tấc biển nào bị xâm phạm. Chúng tôi đến đây mang theo những tình cảm ấm áp từ hậu phương gửi đến các đồng chí và bà con nhân dân trên đảo. Thành phố luôn biết ơn và tự hào về những cán bộ, chiến sĩ, những người lính đang đứng trên đầu sóng ngọn gió và những người dân đang kiên trì bám biển để giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”, Thiếu tướng Hoàng nhấn mạnh.

Trạm radar 600 trên đảo Nam Du.

Cảm nhận sâu sắc nhịp thở của biển đảo cùng tình đoàn kết gắn bó nơi đây, nhà văn Nguyễn Nguyên Hùng, Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh đã cảm tác bài thơ "Về Nam Du-Những hòn đảo biết che nhau". Bài thơ như một nốt trầm sâu lắng, khắc họa trọn vẹn nét đẹp của thế trận lòng dân trên biển:

Những hòn đảo biết che nhau "Hai mươi mốt đảo đứng thành đội ngũ Tất cả nghiêm trang cùng vỗ sóng chào Hòn ngoài chắn cho hòn trong bớt gió Giữa trùng khơi vẫn biết chở che nhau. Củ Tron Lớn dang vai nơi đầu sóng Hòn Mấu xinh ôm bãi cát yên lành Hòn Ngang giữ đoàn thuyền - làm tổ kén Chờ tàu ra bung cánh giữa trời xanh. Nam Du từng qua một mùa bão dữ Bao phận người chìm khuất giữa trùng khơi Tấm bia lạnh ghi đau thương chưa cũ Người hôm nay càng trân quý cuộc đời. Khi biển động, nhanh truyền nhau tin báo Tàu gọi tàu tìm chỗ trú bình an Đảo che tàu, lính cùng dân chống bão Nghĩa xóm chài càng thắm giữa gian nan. Nam Du hợp sức thành phên giậu biển Nối vòng tay nên thế đứng bền lâu Chẳng hòn nào riêng mình canh giữ Biển bình yên nhờ đảo biết che nhau". Nhà văn Nguyễn Nguyên Hùng, Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cột mốc chủ quyền Hòn Đốc

Đảo Hòn Đốc, hay còn gọi là Hòn Tre Lớn, thuộc xã Tiên Hải, tỉnh An Giang. Đây là hòn đảo lớn nhất trong 16 đảo của quần đảo Hải Tặc, cách đất liền khoảng 20km, có hơn 460 hộ dân với hơn 1.790 nhân khẩu sinh sống.

Hòn Đốc nằm gần đường biên giới trên biển giữa Việt Nam và Campuchia, là nơi người dân sinh sống, khai thác nguồn lợi thủy sản và phát triển các hoạt động kinh tế biển.

Một góc đảo Hòn Đốc.

Ở phía tây của đảo, cột mốc chủ quyền được xây dựng từ năm 1958 vẫn hiện diện giữa đời sống hôm nay. Chung quanh cột mốc ấy là nhà dân, những đơn vị quân đội, bộ đội Biên phòng và những công trình phục vụ sinh hoạt, công tác. Chủ quyền ở Hòn Đốc được gìn giữ hằng ngày bằng sự hiện diện bền bỉ của người dân và các lực lượng trên đảo.

"Chúng tôi vô cùng xúc động, giữa biển khơi mênh mông, cán bộ, chiến sĩ luôn vững tay súng giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng và là chỗ dựa vững chắc cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Sự sinh thầm lặng đó cũng là trách nhiệm của mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh phải luôn đồng hành cùng các đồng chí”, anh Đỗ Hữu Chính, Phó Chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.

Trong nhiều năm, Thành phố Hồ Chí Minh đã duy trì các chuyến thăm, động viên và hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Hòn Đốc. Riêng tại Trạm radar 625, thuộc Trung đoàn 551, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, những hạng mục như vườn tăng gia, bể nước, bờ kè cùng trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, công tác có tổng trị giá hàng trăm triệu đồng đã được đưa vào sử dụng.

Bãi biển bình yên tại Hòn Đốc.

Chị Nguyễn Thành Huyền Trân, thành viên Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ rằng, chuyến đi giúp chị nhìn gần hơn đời sống của đảo có đông dân cư và nhận ra còn những việc cần tiếp tục quan tâm để người dân, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện gắn bó lâu dài hơn.

Tàu KN-491 đón đại biểu về tàu tiếp tục hải trình.

Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh rời Nam Du và Hòn Đốc, nghĩa tình từ hậu phương lớn vẫn đang tiếp tục lan tỏa giữa trùng khơi. “Biển bình yên nhờ đảo biết che nhau”, câu thơ của nhà thơ Nguyễn Hùng đã cho thấy chính sự đồng lòng của quân và dân, sự hỗ trợ trách nhiệm từ đất liền đã dựng xây nên một thế trận lòng dân vững chắc, hướng về một mục tiêu chung, giữ vững từng hải lý thiêng liêng, xây dựng vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc ngày càng giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng-an ninh.